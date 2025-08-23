ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України: що відомо

Субота 23 серпня 2025 16:43
UA EN RU
Понад 200 тисяч людей потребують евакуації з двох областей України: що відомо Фото: з 1 червня по 22 серпня з двох областей евакуйовано понад 64 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Дніпропетровській та Донецькій областях понад 200 тисяч людей потребують евакуації. Це ті люди, які проживають у небезпечних зонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства розвитку громад та територій України.

У міністерстві розповіли, що в цьому році з 1 червня по 22 серпня з двох областей евакуйовано понад 64 тисяч осіб. Водночас досі залишається ті люди, які потребують евакуації, причому серед них багато дітей.

"Ще близько 237 тисяч людей потребують евакуації - це ті люди, які продовжують проживати в небезпечних зонах, серед них - майже 17 200 дітей", - йдеться у повідомленні.

Також там поінформували, що транзитний пункт у Павлограді (Дніпропетровська область) - є одним з ключових для евакуації. Крім того, працює новий пункт у Лозовій (Харківська область) і починає роботу ще один у Волоському (Дніпропетровська область).

"Транзитний пункт у Лозовій може прийняти 244 людини, і за три доби його роботи уже 224 людини отримали комплексну допомогу у цьому пункті. Вчора вранці у транзитному пункті перебували 17 людей. Усі інші - вирушили углиб країни у місця тимчасового розміщення", - розповіли у міністерстві.

Крім того, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зазначив, що кожна область, з якої проводиться евакуація у безпечніші регіони, має партнерську - приймаючу область.

Так, наразі Рівненська, Кіровоградська та Київська області вже приймають евакуйованих. Водночас Вінницька і Полтавська готуються до прийому внутрішньо-переміщених осіб у разі потреби.

"Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували виключно тимчасову функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби," - наголосив Кулеба.

У міністерстві також додали, що продовжують курсувати евакуаційні потяги з додатковими вагонами.

Так, з 15 серпня вже понад 430 людей евакуювалися до Києва, Львова та Рівне. Наступні маршрути також заплановані, і додаткові евакуаційні потяги виділені.

"Укрзалізниця працюватиме над розширенням евакуаційних напрямків: потяги можуть вирушати з Павлограда та Дніпра на Полтаву, Одесу, Черкаси і Кіровоград", - сказано у дописі.

Крім того, Міністерство соціальної політики, сім'ї та ємності України, працює над організацією місць тимчасового розміщення для 2000 маломобільних осіб

"Додатково необхідно забезпечити пряме транспортування маломобільних людей, що потребують медичної допомоги, з евакуаційних пунктів до спеціалізованих лікарень", - резюмували у міністерстві.

Евакуація у зв'язку з війною

Нагадаємо, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, регулярними обстрілами і прямими бойовими діями, багато людей у прифронтових областях змушені були евакуюватися. Причому цей процес триває досі, оскільки люди залишаються жити в небезпечних районах.

Раніше, близько тижня тому, ми писали, що в Донецькій області розширили список населених пунктів для примусової евакуації.

Зокрема, було анонсовано, що обов'язкову евакуацію з дітьми оголосили в Дружківці, а також дітей вивозитимуть з населених пунктів Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Дніпропетровська область Евакуація Війна в Україні
Новини
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"