Понад 200 дронів і майже три десятки ракет за ніч: як ППО відбила удар ворога

Наслідки атаки РФ

Цієї ночі під масованим ударом ворога був Харків. За три години окупанти завдали 20 ударів по місту. Серед постраждалих є рятувальники.

Також росіяни атакували Кам'янське та Дніпро. Внаслідок обстрілу є жертва.

Крім того, під масованим ударом РФ була Шостка Сумської області, троє людей поранені.

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