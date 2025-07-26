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Понад 200 дронів і майже три десятки ракет за ніч: як ППО відбила удар ворога

Фото: РФ випустила 208 дронів та 27 ракет по Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Всього РФ застосувала проти України

  • 208 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у Криму;
  • 12 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської областей, Єйська та Криму);
  • 8 крилатих ракет "Іскандер-К" (із Єйська, Воронезької, Ростовської областей);
  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із повітряного простору Бєлгородської області, та Запорізької області).

Сили протиповітряної оборони знешкодили 183 дронів та 17 ракет різних типів.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, основний напрямок удару - Дніпропетровська область. Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних дронів у дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) - на восьми локаціях.

 

Наслідки атаки РФ

Цієї ночі під масованим ударом ворога був Харків. За три години окупанти завдали 20 ударів по місту. Серед постраждалих є рятувальники.

Також росіяни атакували Кам'янське та Дніпро. Внаслідок обстрілу є жертва.

Крім того, під масованим ударом РФ була Шостка Сумської області, троє людей поранені.

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