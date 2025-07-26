Понад 200 дронів і майже три десятки ракет за ніч: як ППО відбила удар ворога

Росія випустила по Україні 208 дронів та 27 ракети в ніч на 26 липня. Основним напрямок удару була Дніпропетровська область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Всього РФ застосувала проти України
Сили протиповітряної оборони знешкодили 183 дронів та 17 ракет різних типів.
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, основний напрямок удару - Дніпропетровська область. Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних дронів у дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) - на восьми локаціях.
Цієї ночі під масованим ударом ворога був Харків. За три години окупанти завдали 20 ударів по місту. Серед постраждалих є рятувальники.
Також росіяни атакували Кам'янське та Дніпро. Внаслідок обстрілу є жертва.
Крім того, під масованим ударом РФ була Шостка Сумської області, троє людей поранені.
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