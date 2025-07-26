Более 200 дронов и почти три десятка ракет за ночь: как ПВО отбила удар врага

Последствия атаки РФ

Этой ночью под массированным ударом врага был Харьков. За три часа оккупанты нанесли 20 ударов по городу. Среди пострадавших есть спасатели.

Также россияне атаковали Каменское и Днепр. В результате обстрела есть жертва.

Кроме того, под массированным ударом РФ была Шостка Сумской области, три человека ранены.

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