Более 200 дронов и почти три десятка ракет за ночь: как ПВО отбила удар врага

Россия выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет в ночь на 26 июля. Основным направление удара была Днепропетровская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Всего РФ применила против Украины
Силы противовоздушной обороны обезвредили 183 дронов и 17 ракет различных типов.
Как сообщили Воздушные силы ВСУ, основное направление удара - Днепропетровская область. Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных дронов в девяти локациях, а также падение сбитых (обломки) - на восьми локациях.
Этой ночью под массированным ударом врага был Харьков. За три часа оккупанты нанесли 20 ударов по городу. Среди пострадавших есть спасатели.
Также россияне атаковали Каменское и Днепр. В результате обстрела есть жертва.
Кроме того, под массированным ударом РФ была Шостка Сумской области, три человека ранены.
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