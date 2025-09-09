Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський

"Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу.

"Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть", - додав глава держави.

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, поранення отримала начальниця відділення.

"Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй наш водій, загрози її життю немає - вона вже в лікарні", - додав Смілянський.

Що кажуть в Донецькій ОВА

За даними глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, в результаті ворожого удару по Яровій щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено.

"Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину. Про оновлення повідомлятиму додатково", - додав він.

Удари РФ по Донецькій області

З перших днів повномасштабного вторгнення окупанти атакують мирні міста та села Донеччини.

Так, вечері 26 серпня російські війська атакували об'єкти енергетичної компанії ДТЕК у Донецькій області. Під удар потрапила збагачувальна фабрика.

В той же день окупанти завдали удару по шахті. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.