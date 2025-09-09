Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших - более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира.

"Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", - добавил глава государства.

По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, ранения получила начальница отделения.

"Благодаря оперативной помощи, которую оказал ей наш водитель, угрозы ее жизни нет - она уже в больнице", - добавил Смелянский.

Что говорят в Донецкой ОГА

По данным главы Донецкой ОГА Вадима Филашкина, в результате вражеского удара по Яровой по меньшей мере 21 человек погиб и столько же ранены.

"Сейчас на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти. Помогаем пострадавшим и устанавливаем точные последствия этого преступления. Об обновлении буду сообщать дополнительно", - добавил он.

Удары РФ по Донецкой области

С первых дней полномасштабного вторжения оккупанты атакуют мирные города и села Донецкой области.

Так, вечером 26 августа российские войска атаковали объекты энергетической компании ДТЭК в Донецкой области. Под удар попала обогатительная фабрика.

В тот же день оккупанты нанесли удар по шахте. В результате атаки погиб один работник, еще трое получили ранения.