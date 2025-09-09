ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський

Вівторок 09 вересня 2025 12:35
UA EN RU
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський Фото: РФ скинула бомбу на людей під час видачі пенсій на Донеччині, 20 понад людей загинули (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська скинули авіабомбу на людей під час видачі пенсій у селищі Ярова на Донеччині. В результаті атаки понад 20 людей загинуло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що такі удари Росії точно не мають залишитись без належної реакції світу.

"Росіяни продовжують знищувати життя, але уникають нових сильних санкцій, нових сильних ударів. Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть", - додав глава держави.

За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, поранення отримала начальниця відділення.

"Завдяки оперативній допомозі, яку надав їй наш водій, загрози її життю немає - вона вже в лікарні", - додав Смілянський.

Що кажуть в Донецькій ОВА

За даними глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, в результаті ворожого удару по Яровій щонайменше 21 людина загинула і стільки ж поранено.

"Зараз на місці події працюють рятувальники, медики, поліція, місцева влада. Допомагаємо постраждалим і встановлюємо точні наслідки цього злочину. Про оновлення повідомлятиму додатково", - додав він.

Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський

Удари РФ по Донецькій області

З перших днів повномасштабного вторгнення окупанти атакують мирні міста та села Донеччини.

Так, вечері 26 серпня російські війська атакували об'єкти енергетичної компанії ДТЕК у Донецькій області. Під удар потрапила збагачувальна фабрика.

В той же день окупанти завдали удару по шахті. Внаслідок атаки загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Донецька область Вторгнення Росії до України
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України