Понад 20 тисяч паломників і поліція з Ізраїлю: як Умань готується до Рош га-Шана

Що відбувається в Умані сьогодні

Виконавча директорка благодійного фонду "Історико-культурний центр міста Умань" Ірина Рибницька у коментарі "Суспільне Черкаси" розповіла, що паломники почали приїздити в Умань масово з вечора четверга, 18 вересня.

Вона повідомила також, що сьогодні для паломників, які вже прибули, шабат.

Йдеться про традиційний святковий вихідний день, коли євреям заборонено не лише працювати, але навіть говорити.

Насамкінець очільниця благодійного фонду нагадала, що в Умані було запущено нову систему сплати туристичного збору.

Вона запрацювала 15 вересня та надасть змогу отримувати прибуток в бюджет впродовж усього року (а не лише на період Рош га-Шана, як це було раніше).

Рибницька додала, що цей проект було втілено у співпраці з Державним агентством розвитку туризму України.

Тим часом у прес-службі поліції Черкаської області повідомили, що до Умані прибули ізраїльські поліцейські - для допомоги українським колегам у забезпеченні правопорядку під час юдейського нового року.

Уточнюється, що поліцейські несуть службу у районі проживання та паломництва брацлавських хасидів.

Наголошується, що ізраїльські правоохоронці залишатимуться в Умані до завершення Рош га-Шана.

Українцям розповіли, що "іноземні колеги пройшли інструктаж, який провів заступник начальника Головного управління Національної поліції в Черкаській області Сергій Коваленко".

Співпраця поліцейських (фото: facebook.com/cherkasypolice)

Після цього у координаційному штабі, відбулася нарада, на якій обговорили спільні дії щодо ефективного забезпечення порядку та безпеки на території паломництва.

Насамкінець громадянам повідомили, що в місті здійснюють патрулювання та проводять роз'яснювальну роботу серед паломників:

і українські поліцейські;

і ізраїльські поліцейські;

і військовослужбовці Національної гвардії.

"Ситуація залишається стабільною та контрольованою", - підсумували у прес-службі поліції.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/cherkasypolice)