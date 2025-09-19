Более 20 тысяч паломников и полиция из Израиля: как Умань готовится к Рош ха-Шана

Что происходит в Умани сегодня

Исполнительный директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая в комментарии "Суспільне Черкаси" рассказала, что паломники начали приезжать в Умань массово с вечера четверга, 18 сентября.

Она сообщила также, что сегодня для паломников, которые уже прибыли, шабат.

Речь идет о традиционном праздничном выходном дне, когда евреям запрещено не только работать, но даже говорить.

В завершение руководительница благотворительного фонда напомнила, что в Умани была запущена новая система уплаты туристического сбора.

Она заработала 15 сентября и позволит получать прибыль в бюджет в течение всего года (а не только на период Рош ха-Шана, как это было раньше).

Рыбницкая добавила, что этот проект был воплощен в сотрудничестве с Государственным агентством развития туризма Украины.

Между тем в пресс-службе полиции Черкасской области сообщили, что в Умань прибыли израильские полицейские - для помощи украинским коллегам в обеспечении правопорядка во время иудейского нового года.

Уточняется, что полицейские несут службу в районе проживания и паломничества брацлавских хасидов.

Отмечается, что израильские правоохранители будут оставаться в Умани до завершения Рош ха-Шана.

Украинцам рассказали, что "иностранные коллеги прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко".

Сотрудничество полицейских (фото: facebook.com/cherkasypolice)

После этого в координационном штабе, состоялось совещание, на котором обсудили совместные действия по эффективному обеспечению порядка и безопасности на территории паломничества.

В завершение гражданам сообщили, что в городе осуществляют патрулирование и проводят разъяснительную работу среди паломников:

и украинские полицейские;

и израильские полицейские;

и военнослужащие Национальной гвардии.

"Ситуация остается стабильной и контролируемой", - подытожили в пресс-службе полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/cherkasypolice)