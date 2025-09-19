RU

Общество Образование Деньги Изменения

Более 20 тысяч паломников и полиция из Израиля: как Умань готовится к Рош ха-Шана

Умань готовится к празднику Рош ха-Шана (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

По состоянию на утро пятницы, 19 сентября, в Умань уже прибыли более 20 тысяч паломников-хасидов. Они продолжают съезжаться в город для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана - которое продлится с 22 по 24 сентября.

Подробнее о ситуации в городе сегодня, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что происходит в Умани сегодня

Исполнительный директор благотворительного фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая в комментарии "Суспільне Черкаси" рассказала, что паломники начали приезжать в Умань массово с вечера четверга, 18 сентября.

Она сообщила также, что сегодня для паломников, которые уже прибыли, шабат.

Речь идет о традиционном праздничном выходном дне, когда евреям запрещено не только работать, но даже говорить.

В завершение руководительница благотворительного фонда напомнила, что в Умани была запущена новая система уплаты туристического сбора.

Она заработала 15 сентября и позволит получать прибыль в бюджет в течение всего года (а не только на период Рош ха-Шана, как это было раньше).

Рыбницкая добавила, что этот проект был воплощен в сотрудничестве с Государственным агентством развития туризма Украины.

Между тем в пресс-службе полиции Черкасской области сообщили, что в Умань прибыли израильские полицейские - для помощи украинским коллегам в обеспечении правопорядка во время иудейского нового года.

Уточняется, что полицейские несут службу в районе проживания и паломничества брацлавских хасидов.

Отмечается, что израильские правоохранители будут оставаться в Умани до завершения Рош ха-Шана.

Украинцам рассказали, что "иностранные коллеги прошли инструктаж, который провел заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Сергей Коваленко".

Сотрудничество полицейских (фото: facebook.com/cherkasypolice)

После этого в координационном штабе, состоялось совещание, на котором обсудили совместные действия по эффективному обеспечению порядка и безопасности на территории паломничества.

В завершение гражданам сообщили, что в городе осуществляют патрулирование и проводят разъяснительную работу среди паломников:

  • и украинские полицейские;
  • и израильские полицейские;
  • и военнослужащие Национальной гвардии.

"Ситуация остается стабильной и контролируемой", - подытожили в пресс-службе полиции.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/cherkasypolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Умани ввели ряд ограничений на период празднования Рош ха-Шана.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины призвало паломников учесть риски и ограничения военного положения.

Читайте также, какой план безопасности подготовили для хасидов в Умани.

