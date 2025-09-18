ua en ru
Рош га-Шана в Умані: МЗС закликає паломників врахувати ризики та обмеження воєнного стану

Четвер 18 вересня 2025 17:02
Рош га-Шана в Умані: МЗС закликає паломників врахувати ризики та обмеження воєнного стану Фото: Хасиди в Умані (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Умані з 22 по 24 вересня відбудеться святкування юдейського свята Рош га-Шана. Міністерство закордонних справ України закликає іноземних прочан врахувати неможливість гарантування повної безпеки через агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України (МЗС).

У відомстві нагадали, що на території України діє воєнний стан, який передбачає:

  • обмеження свободи пересування;
  • комендантську годину;
  • посилене патрулювання;
  • заборону проведення масових заходів і зібрань;
  • застосування примусових заходів до порушників обмежень.

Також МЗС попереджає про інші ризики для паломників:

  • перевантаженість транспортного сполучення та можливі затримки через пошкоджену інфраструктуру;
  • недостатню кількість укриттів цивільного захисту в місцях масового перебування;
  • обмежену наявність медичних закладів і персоналу для забезпечення медичної допомоги.

Українська влада закликає планувати поїздку до Умані з обережністю та дотримуватися встановлених правил безпеки.

Нагадаємо, в Умані з 22 по 24 вересня відбудеться святкування Рош ха-Шана, очікується до 50 тисяч паломників-хасидів, частина з яких уже в Україні. Місто посилило безпекові заходи: цілодобове патрулювання, контроль транспорту, обмеження руху та заборона продажу алкоголю й піротехніки, щоб забезпечити порядок під час святкування.

