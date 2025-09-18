Рош га-Шана в Умані: МЗС закликає паломників врахувати ризики та обмеження воєнного стану

В Умані з 22 по 24 вересня відбудеться святкування юдейського свята Рош га-Шана. Міністерство закордонних справ України закликає іноземних прочан врахувати неможливість гарантування повної безпеки через агресію Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України (МЗС).

У відомстві нагадали, що на території України діє воєнний стан, який передбачає: обмеження свободи пересування;

комендантську годину;

посилене патрулювання;

заборону проведення масових заходів і зібрань;

застосування примусових заходів до порушників обмежень. Також МЗС попереджає про інші ризики для паломників: перевантаженість транспортного сполучення та можливі затримки через пошкоджену інфраструктуру;

недостатню кількість укриттів цивільного захисту в місцях масового перебування;

обмежену наявність медичних закладів і персоналу для забезпечення медичної допомоги. Українська влада закликає планувати поїздку до Умані з обережністю та дотримуватися встановлених правил безпеки.