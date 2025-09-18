Рош га-Шана в Умані: МЗС закликає паломників врахувати ризики та обмеження воєнного стану
В Умані з 22 по 24 вересня відбудеться святкування юдейського свята Рош га-Шана. Міністерство закордонних справ України закликає іноземних прочан врахувати неможливість гарантування повної безпеки через агресію Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України (МЗС).
У відомстві нагадали, що на території України діє воєнний стан, який передбачає:
- обмеження свободи пересування;
- комендантську годину;
- посилене патрулювання;
- заборону проведення масових заходів і зібрань;
- застосування примусових заходів до порушників обмежень.
Також МЗС попереджає про інші ризики для паломників:
- перевантаженість транспортного сполучення та можливі затримки через пошкоджену інфраструктуру;
- недостатню кількість укриттів цивільного захисту в місцях масового перебування;
- обмежену наявність медичних закладів і персоналу для забезпечення медичної допомоги.
Українська влада закликає планувати поїздку до Умані з обережністю та дотримуватися встановлених правил безпеки.
Нагадаємо, в Умані з 22 по 24 вересня відбудеться святкування Рош ха-Шана, очікується до 50 тисяч паломників-хасидів, частина з яких уже в Україні. Місто посилило безпекові заходи: цілодобове патрулювання, контроль транспорту, обмеження руху та заборона продажу алкоголю й піротехніки, щоб забезпечити порядок під час святкування.