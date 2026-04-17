Понад 20 прильотів за ніч: чим РФ атакувала Україну та як відпрацювала ППО

Обстріли України

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вчергове атакували критичну інфраструктуру Чернігівської області. Удар прийшовся на потужності "Чернігівобленерго".

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб'єкт, через що без світла залишилися понад 6 тисяч абонентів у місті та області. Також зафіксовано влучання по низці об’єктів інфраструктури.

Також російські окупанти ввечері 16 квітня завдали удару керованою авіабомбою по Запоріжжю. Внаслідок атаки зруйновано молитовний дім, є загиблий та поранені.

Минулої доби Росія атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Були влучання у 26 локаціях, є загиблі й поранені в кількох містах, найбільші руйнування - у Києві, Дніпрі та Одесі. РБК-Україна в матеріалі зібрало наслідки масованої комбінованої атаки РФ.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби країна-агресорка застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.

Також зазначається, що особливістю цієї атаки стало застосування великої кількості балістичних ракет - 19 ракет "Іскандер-М"/С-400 були випущені по чотирьох регіонах.