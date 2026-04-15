Війна в Україні

Понад 20 населених пунктів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації

17:53 15.04.2026 Ср
Кого будуть евакуювати у примусовий спосіб?
Фото: евакуація цивільних осіб із прифронтових територій (Getty Images)

В Куп’янському районі розширюють зону обов’язкової та примусової евакуації. Вона торкнеться понад 20 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної держадміністрації Олега Синєгубова.

"Йдеться про евакуацію населення, а також примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом з цього напрямку маємо вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, зокрема 74 дитини", - розповів він.

Синєгубов додав, що було ухвалено рішення і про обов’язкову примусову евакуацію родин із дітьми з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Це 34 родини, у яких виховується 54 дитини.

За словами глави ОДА, відповідне рішення ухвалили під час засідання обласної Ради оборони за участі глави обласної ради, військових, рятувальників, представників силових структур та очільників РВА.

"Також розглянули питання розширення мережі безпечних освітніх середовищ. Там, де особливості рельєфу ускладнюють будівництво повноцінних бомбосховищ із функціями протирадіаційного захисту, опрацьовуємо альтернативні рішення", - додав Синєгубов.

Евакуація з прифронтових територій

Нагадаємо, у семи населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Згідно з останніми даними, в цих населених пунктах залишається 25 дітей.

Раніше повідомлялось, що з прифронтових громад Запорізької та Дніпропетровської областей планують примусово евакуювати понад три тисячі дітей разом із батьками.

Крім того, у громадах Донецької області, що перебувають у зоні активних бойових дій, досі залишаються близько 13,8 тисячі людей, зокрема в Покровській громаді та Костянтинівці.

