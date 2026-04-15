Понад 20 населених пунктів: на Харківщині розширили зону примусової евакуації

"Йдеться про евакуацію населення, а також примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом з цього напрямку маємо вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, зокрема 74 дитини", - розповів він.

Синєгубов додав, що було ухвалено рішення і про обов’язкову примусову евакуацію родин із дітьми з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Це 34 родини, у яких виховується 54 дитини.

За словами глави ОДА, відповідне рішення ухвалили під час засідання обласної Ради оборони за участі глави обласної ради, військових, рятувальників, представників силових структур та очільників РВА.

"Також розглянули питання розширення мережі безпечних освітніх середовищ. Там, де особливості рельєфу ускладнюють будівництво повноцінних бомбосховищ із функціями протирадіаційного захисту, опрацьовуємо альтернативні рішення", - додав Синєгубов.

Евакуація з прифронтових територій

Нагадаємо, у семи населених пунктах Харківщини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Згідно з останніми даними, в цих населених пунктах залишається 25 дітей.