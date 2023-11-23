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Понад 2 тисячі росіян та білорусів були визнані загрозою нацбезпеці Литви

Фото: у Литві визнали понад 2 тисячі громадян РФ та Білорусі загрозою нацбезпеці (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

За допомогою спеціальних анкет, які запровадила Литва для громадян Росії та Білорусі, які звертаються за міграційними послугами, Вільнюс визнав понад 2 тисячі росіян та білорусів загрозою національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

З кінця листопада 2022 року всі громадяни РФ та Білорусі, які звертаються за міграційними послугами, такими як оформлення або заміна дозволу на тимчасове або постійне проживання в Литві, повинні заповнити анкету, щоб надати певну інформацію та висловити своє ставлення до війни в Україні.

Після перевірки Департаментом міграції зібраної інформації та додаткових даних від різних установ 1644 громадянина Білорусі були визнані загрозою національній безпеці.

З них 562 було відмовлено у видачі посвідки на тимчасове проживання, 343 - в заміні. 450 разів анулювали раніше діючі посвідки на тимчасове проживання. Також білорусам 279 разів відмовляли у національних литовських візах.

Також визнано загрозою національній безпеці 397 громадян Росії, 76 з яких отримали відмову у видачі посвідки на тимчасове проживання, 84 – у заміні, 90 – анульовані раніше діючі. 

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

22 листопада повідомлялось, що Литва доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних сил. Окрім цього в Міноборони заявили, що Вільнюс допоможе Києву з цивільним і бойовим розмінуванням.

Також 17 листопада Литва передала Україні партію генераторів, польових ліжок і сухих пайків.

А 10 листопада Литва заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.            

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