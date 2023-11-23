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Более 2 тысяч россиян и белорусов были признаны угрозой нацбезопасности Литвы

Фото: в Литве признали более 2 тысяч граждан РФ и Беларуси угрозой нацбезопасности (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

С помощью специальных анкет, введенных Литвой для граждан России и Беларуси, обращающихся за миграционными услугами, Вильнюс признал более 2 тысяч россиян и белорусов угрозой национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

С конца ноября 2022 года все граждане РФ и Беларуси, обращающиеся за миграционными услугами, такими как оформление или замена разрешения на временное или постоянное проживание в Литве, должны заполнить анкету, чтобы предоставить определенную информацию и выразить свое отношение к войне в Украине.

После проверки Департаментом миграции собранной информации и дополнительных данных от разных учреждений 1644 гражданина Беларуси были признаны угрозой национальной безопасности.

Из них 562 было отказано в выдаче вида на временное проживание, 343 – в замене. 450 раз аннулировали ранее действовавшие виды на временное проживание. Также 279 раз белорусам отказывали в национальных литовских визах.

Также признаны угрозой национальной безопасности 397 граждан России, 76 из которых получили отказ в выдаче вида на жительство, 84 – в замене, 90 – аннулированы ранее действовавшие.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

22 ноября сообщалось, что Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных Сил. Кроме того, в Минобороны заявили, что Вильнюс поможет Киеву с гражданским и боевым разминированием.

Также 17 ноября Литва передала Украине партию генераторов, полевых коек и сухих паек.

А 10 ноября Литва заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

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