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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги

П'ятниця 17 листопада 2023 16:40
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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литва продовжує безперебійне постачання військової допомоги Україні. Так, сьогодні Вільнюс передав нову партію генераторів, польових ліжок і сухих пайків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.

Стаціонарні дизель-генератори потужністю 160 кВт призначені для вироблення електроенергії та забезпечення нею об'єктів у місцях, де відсутні або перервані лінії електропередачі. Генератори оснащені обладнанням, яке автоматично вмикає двигун генератора в разі припинення подачі електроенергії від стаціонарної електромережі та вимикає його в разі відновлення подачі.

При повному навантаженні генератор може безперервно працювати не менше 8 годин. Генератори захищені від впливу довкілля і можуть експлуатуватися за температури навколишнього середовища -30 градусів або +40.

Пожертву було доставлено в Україну литовськими Збройними силами.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

10 листопада Литва заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.

Крім цього Вільнюс оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли засоби боротьби з дронами та генератори.

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