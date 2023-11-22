Литва передала Україні новий пакет військової допомоги: що отримають ЗСУ
Литва сьогодні, 22 листопада, доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних сил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Литви.
Зазначається, що Литовськими збройними силами було доставлено в Україну 3 млн одиниць боєприпасів калібру 7,62х51 мм.
Також українська армія отримала системи дистанційного підриву та зимове спорядження.
Фото: Допомога від Литви (twitter.com/Lithuanian_MoD)
"Наша прихильність наданню допомоги Україні залишається непохитною", - додали в Міноборони Литви.
Допомога Україні від Литви
Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.
10 листопада Литва заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.
Вже 17 листопада Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок і сухих пайків.
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