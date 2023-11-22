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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги: що отримають ЗСУ

Середа 22 листопада 2023 15:33
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Литва передала Україні новий пакет військової допомоги: що отримають ЗСУ Архівне фото: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Литва сьогодні, 22 листопада, доставила в Україну черговий пакет військової допомоги для Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство національної оборони Литви.

Зазначається, що Литовськими збройними силами було доставлено в Україну 3 млн одиниць боєприпасів калібру 7,62х51 мм.

Також українська армія отримала системи дистанційного підриву та зимове спорядження.

Фото: Допомога від Литви (twitter.com/Lithuanian_MoD)

"Наша прихильність наданню допомоги Україні залишається непохитною", - додали в Міноборони Литви.

Допомога Україні від Литви

Литва є одним із союзників України, який допомагає Києву не лише зброєю та військовою технікою, а й навчає українських військових.

10 листопада Литва заявила про те, що надала Україні дві пускові установки для зенітного ракетного комплексу NASAMS, необхідне обладнання, а також позашляховики для екіпажу.

Вже 17 листопада Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшла партія генераторів, польових ліжок і сухих пайків.

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