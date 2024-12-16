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Понад 180 тисяч гривень на рекрута. У ЗСУ розповіли, що входить в бойовий комплект військового

Україна, Понеділок 16 грудня 2024 23:30
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Понад 180 тисяч гривень на рекрута. У ЗСУ розповіли, що входить в бойовий комплект військового Фото: українські військові (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міноборони виділяє 180 тисяч гривень на кожного нового рекрута. Більше половини з цієї суми йде на обмундирування – як літнє, так і зимове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Згідно з повідомленням, кожен мобілізований обовʼязково отримує бойовий єдиний комплект.

"До нього входять кашкет, панама, шапка, літній і зимовий костюми, шкарпетки, натільна білизна, черевики (літні та зимові), рукавиці та інші предмети. Також передбачено захисні окуляри, шоломи й бронежилети, налокітники, наколінники, тактичні рюкзаки, підсумки й спальні мішки", - розповіли у підрозділі.

Усе це майно залишається у власності військовослужбовця, повернути доведеться тільки бронежилет та шолом. Базова військова підготовка обійдеться ЗСУ у 180 804 гривні на кожного новобранця, з них 99 тисяч гривень - тільки обмундирування. Майже 76 тисяч гривень витрачається на боєприпаси, а 5,6 тисяч гривень - на продовольство.

"Щодо боєприпасів, то навчальні центри не мають жодного дефіциту - усі повністю забезпечені калібром 7,62 мм у необхідному обсязі", - розповіли у Сухопутних військах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що базову підготовку військових продовжили з 1 листопада і тепер вона триватиме півтора місяці замість 30 днів.

Також ми писали, що 15 листопада стало відомо, що в застосунку "Армія+" з'явилась нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям швидко та зручно подавати рапорт на переведення в іншу частину

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