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В Україні продовжили базову підготовку військових: скільки вона тепер триватиме

Середа 06 листопада 2024 15:24
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В Україні продовжили базову підготовку військових: скільки вона тепер триватиме Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

З 1 листопада навчальні центри Збройних сил України перейшли на нову програму базової загальновійськової підготовки. Тепер вона триватиме 1,5 місяця замість 30 днів.

Про це заявив начальник Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Ігор Палагнюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, рішення ухвалене головнокомандувачем ЗСУ на основі результатів роботи в чотирьох основних військових навчальних центрах. Пілотний проєкт програми, розроблений Головним управлінням доктрин та підготовки Генштабу, залучив близько 500 новобранців.

Палагнюк пояснив, що збільшення тривалості навчання є частиною програми "Збереження життя військовослужбовців" і спрямоване на вдосконалення навичок захисників України.

Програма передбачає розширене навчання з вогневої підготовки, домедичної допомоги та інших ключових дисциплін, зважаючи на потреби військових підрозділів, що виконують бойові завдання на фронті.

Новий курс збільшився на 78 годин, зокрема, вогневу підготовку розширено на 33 години, а кількість вправ підвищено з 23 до 45. Додаткові практики охоплюють тактичну підготовку, навички протидії безпілотникам та РЕБ, військову топографію, технології війни, бойовий досвід, а також використання колективної зброї.

Навчання військових ЗСУ під егідою EUMAM

У 2022 році тренувальна місія Європейського союзу для військовослужбовців ЗСУ (EUMAM Ukraine) досягла повної оперативної готовності. Спочатку мандат місії був розрахований на два роки, з бюджетом 3,1 млрд євро.

6 листопада посли ЄС продовжили військову навчальну місію ЄС для підготовки українських військових ще на два роки.

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