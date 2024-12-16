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Более 180 тысяч гривен на рекрута. В ВСУ рассказали, что входит в боевой комплект военного

Украина, Понедельник 16 декабря 2024 23:30
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Более 180 тысяч гривен на рекрута. В ВСУ рассказали, что входит в боевой комплект военного Фото: украинские военные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Минобороны выделяет 180 тысяч гривен на каждого нового рекрута. Более половины из этой суммы идет на обмундирование - как летнее, так и зимнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Согласно сообщению, каждый мобилизованный обязательно получает боевой единый комплект.

"В него входят фуражка, панама, шапка, летний и зимний костюмы, носки, нательное белье, ботинки (летние и зимние), перчатки и другие предметы. Также предусмотрены защитные очки, шлемы и бронежилеты, налокотники, наколенники, тактические рюкзаки, подсумки и спальные мешки", - рассказали в подразделении.

Все это имущество остается в собственности военнослужащего, вернуть придется только бронежилет и шлем. Базовая военная подготовка обойдется ВСУ в 180 804 гривны на каждого новобранца, из них 99 тысяч гривен - только обмундирование. Почти 76 тысяч гривен тратится на боеприпасы, а 5,6 тысяч гривен - на продовольствие.

"Что касается боеприпасов, то учебные центры не имеют никакого дефицита - все полностью обеспечены калибром 7,62 мм в необходимом объеме", - рассказали в Сухопутных войсках.

Напомним, ранее сообщлось, что базовую подготовку военных продлили с 1 ноября и теперь она будет длиться полтора месяца вместо 30 дней.

Также мы писали, что 15 ноября стало известно, что в приложении "Армия+" появилась новая функция, которая позволяет военнослужащим быстро и удобно подавать рапорт на перевод в другую часть

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