Понад 1600 солдатів і 22 артсистеми: у Генштабі розповіли про нові втрати РФ

За добу з 24 на 25 листопада, російська армія втратила на фронті 1610 солдатів, 6 танків і 114 безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й атака дронами

За даними американського Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ просунулися в Курській області, а також у чотирьох районах Донецької області.

Крім того, в ISW розповіли про варіанти подальшого наступу російського агресора на сході.

Напередодні ввечері та вночі армія РФ знову масштабно атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У деяких районах Києва було зафіксоване падіння уламків збитих БпЛА. Виникли загоряння.

Російські дрони також масовано атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки поранено неповнолітню дівчину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.