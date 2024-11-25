Более 1600 солдат и 22 артсистемы: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

За сутки с 24 на 25 ноября, российская армия потеряла на фронте 1610 солдат, 6 танков и 114 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и атака дронами

По данным американского Института изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись в Курской области, а также в четырех районах Донецкой области.

Кроме того, в ISW рассказали о вариантах дальнейшего наступления российского агрессора на востоке.

Накануне вечером и ночью армия РФ снова масштабно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В некоторых районах Киева было зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА. Возникли возгорания.

Российские дроны также массированно атаковали Запорожье. В результате атаки ранена несовершеннолетняя девушка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.