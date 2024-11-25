ua en ru
Пн, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Более 1600 солдат и 22 артсистемы: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Понедельник 25 ноября 2024 07:36
UA EN RU
Более 1600 солдат и 22 артсистемы: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ Фото: россияне продолжают нести колоссальные потери личного состава на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 24 на 25 ноября, российская армия потеряла на фронте 1610 солдат, 6 танков и 114 беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 732 350 (+1610) человек ликвидировано;
  • танков - 9429 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 236 (+27) ед;
  • артиллерийских систем - 20 787 (+22) ед;
  • РСЗО - 1254 ед;
  • средства ПВО - 1004 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 480 (+114) ед;
  • крылатых ракет - 2764 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 948 (+84) ед;
  • специальной техники - 3681 (+2) ед.

Более 1600 солдат и 22 артсистемы: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ

Ситуация на фронте и атака дронами

По данным американского Института изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись в Курской области, а также в четырех районах Донецкой области.

Кроме того, в ISW рассказали о вариантах дальнейшего наступления российского агрессора на востоке.

Накануне вечером и ночью армия РФ снова масштабно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".

В некоторых районах Киева было зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА. Возникли возгорания.

Российские дроны также массированно атаковали Запорожье. В результате атаки ранена несовершеннолетняя девушка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений