Более 1600 солдат и 22 артсистемы: в Генштабе рассказали о новых потерях РФ
За сутки с 24 на 25 ноября, российская армия потеряла на фронте 1610 солдат, 6 танков и 114 беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 732 350 (+1610) человек ликвидировано;
- танков - 9429 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 19 236 (+27) ед;
- артиллерийских систем - 20 787 (+22) ед;
- РСЗО - 1254 ед;
- средства ПВО - 1004 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 480 (+114) ед;
- крылатых ракет - 2764 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 948 (+84) ед;
- специальной техники - 3681 (+2) ед.
Ситуация на фронте и атака дронами
По данным американского Института изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись в Курской области, а также в четырех районах Донецкой области.
Кроме того, в ISW рассказали о вариантах дальнейшего наступления российского агрессора на востоке.
Накануне вечером и ночью армия РФ снова масштабно атаковала Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В некоторых районах Киева было зафиксировано падение обломков сбитых БпЛА. Возникли возгорания.
Российские дроны также массированно атаковали Запорожье. В результате атаки ранена несовершеннолетняя девушка.
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