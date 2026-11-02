Понад 15 км у небезпечній зоні: дрон StarGate втретє допоміг евакуювати пораненого з поля бою

Українські військові втретє евакуювали пораненого побратима за допомогою безпілотника StarGate. Цього разу операція дозволила врятувати 54-річного бійця, який майже два місяці залишався на позиції після підриву на міні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розробника БПЛА - технологічно-оборонну компанію SkyFall.

57 днів на позиції після поранення

Операцію з евакуації провели бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2. За кілька днів вони спланували та здійснили повітряний порятунок військовослужбовця із суміжного підрозділу.

Врятований боєць - 54-річний Андрій із позивним "Донбас". Він перебував на бойовій позиції з кінця травня. 2 вересня під час виконання бойового завдання військовий підірвався на міні.

Через складний рельєф, мінні загородження, обстріли та систематичні атаки російських FPV-дронів евакуювати його наземним транспортом було неможливо.

Для порятунку військового залучили безпілотну платформу CASEVAC StarGate. Дрон подолав понад 15 км в один бік і забрав пораненого з позиції, розташованої за два кілометри від державного кордону з Росією.

Після евакуації Андрія доправили до лікарні, де він проходить лікування.

Три успішні операції з порятунку выйськових

Це вже третя успішна повітряна евакуація за допомогою StarGate. Загалом за півтора тижня безпілотник допоміг врятувати трьох важкопоранених військовослужбовців.

SkyFall спільно з підрозділом CODE 9.2 продовжує розвивати технологію та працювати над ширшим застосуванням повітряної евакуації у війську.

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У компанії планують сприяти впровадженню цієї технології в інших підрозділах. Її мета - забезпечити можливість порятунку поранених у ситуаціях, коли наземна евакуація неможлива.

Що відомо про безпілотник StarGate

StarGate - спеціалізована безпілотна повітряна платформа для евакуації поранених із поля бою (CASEVAC), розроблена компанією SkyFall на запит військових.

Безпілотник може перевозити до 150 кг корисного навантаження та розвивати швидкість до 105 км/год.

Евакуаційний модуль створений на основі сертифікованих медичних нош.

Дрон StarGate для евакуації військових з фронту (фото: SkyFall)

Платформа оснащена системами штучного інтелекту, навігації та резервування зв'язку. За даними компанії, це дозволяє продовжувати виконання місії навіть в умовах придушення GPS або втрати зв'язку.