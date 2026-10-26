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За 5 км від кордону з РФ: військові з безпілотником StarGate здійснили дві складні евакуації бійців

18:32 26.10.2026 Пн
3 хв
aimg Костянтин Широкун
За 5 км від кордону з РФ: військові з безпілотником StarGate здійснили дві складні евакуації бійців Евакуація поранених повітряним кейсеваком StarGate (фото: facebook.com/"CODE 9.2")
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Військовослужбовці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 за тиждень евакуювали двох поранених бійців з поля бою безпілотним повітряним кейсеваком StarGate. Наземний транспорт не міг дістатися до їхніх позицій через складний рельєф, водні перешкоди та загрозу ворожих FPV-дронів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 у Facebook.

Складні умови та порятунок із сірої зони

Врятовані військові – 25-річний Євген із позивним "Ізюм" та 24-річний Артем на псевдо "Колобок". Обидва дістали тяжкі поранення кінцівок і перебували на позиціях у сірій зоні, приблизно за п’ять кілометрів від державного кордону з Росією. Повітряна евакуація залишалася єдиним доступним способом доправити їх до медиків.

Упродовж тижня військовослужбовці CODE 9.2 спланували, підготували та успішно провели дві комплексні евакуаційні місії. До їх підготовки та реалізації також долучилася команда SkyFall, яка є розробником і виробником кейсеваку StarGate.

Операції вимагали злагодженої взаємодії кількох підрозділів, залучення додаткових сил і засобів та організації вогневого прикриття. Зокрема, для придушення ворожих позицій застосовували важкі ударні дрони Vampire.

Евакуація військових повітряним дроном (фото:facebook.com/code/92)
Евакуація поранених повітряним дроном StarGate (фото: facebook.com/"CODE 9.2")

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Політ в умовах РЕБ та створення санітарної авіації

Під час однієї з місій StarGate подолав майже 30 км до позиції військового та стільки ж у зворотному напрямку – вже з бійцем на борту. У районі проведення операції противник активно застосовував засоби радіоелектронної боротьби, намагаючись повністю придушити GPS.

Попри це, завдяки навігаційній системі на базі ШІ на борту та майстерності пілотів вдалося забезпечити політ безпілотника в умовах відсутності супутникової навігації та успішно завершити евакуаційну місію.

За 5 км від кордону з РФ: військові з безпілотником StarGate здійснили дві складні евакуації бійцівЗа 5 км від кордону з РФ: військові з безпілотником StarGate здійснили дві складні евакуації бійцівЗа 5 км від кордону з РФ: військові з безпілотником StarGate здійснили дві складні евакуації бійців

За словами командира 475-го ОШП "CODE 9.2" Олександра Настенка з позивним "Флінт", наступне завдання – використати здобутий досвід для підготовки екіпажів і зробити такі місії системною практикою.

"Надалі ми плануємо внести зміни до штатної структури нашого полку та створити у складі медичної роти окреме відділення санітарної авіації. Воно спеціалізуватиметься безпосередньо на евакуації поранених із поля бою повітряним транспортом", – наголосив командир.

Раніше ми писали, що військові показали, як НРК встановлюють загородження на фронті.

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