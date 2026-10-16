SkyFall створила дрон StarGate для евакуації військових з фронту: що про нього відомо

Про це пише РБК-Україна з посиланням на репортаж від Associated Press.

Цього тижня перший StarGate передали одній із бойових бригад для оцінки в умовах фронту. Якщо дрон доведе свою надійність у боях, він може кардинально змінити систему медичної евакуації, дістаючись до поранених у місцях, недоступних для наземної техніки.

Запит з передової та проблема "зони ураження"

За словами представника SkyFall, ідея створення безпілотника виникла безпосередньо від військових. Торік командир 475-го окремого штурмового полку (підрозділ "Код 9.2") з позивним "Флінт" звернувся до засновника компанії із проханням розробити безпечний спосіб вивезення поранених з важкодоступних позицій.

"Ідея виникла безпосередньо з передової, з окопів", - розповів представник SkyFall.

Зараз у деяких секторах так звана "зона ураження" (територія під постійним вогневим контролем ворожих ДРГ, артилерії та дронів) простягається на 10-15 км.

Піша евакуація через ці ділянки є надзвичайно ризикованою, а наземні робототехнічні комплекси ледве долають багнюку, вирви від снарядів та заміновані шляхи. Річки, міни та дрони можуть їх повністю зупинити.

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"Наземним роботам зазвичай потрібно від 2 до 3 годин, щоб дістатися позиції. Подолання 10 кілометрів за лічені хвилини за допомогою дрона стало б кардинальною зміною на передовій", - зазначив командир з позивним "КВН" із підрозділу "Код 9.2".

Він додав, що евакуація поранених проводиться регулярно, але через інтенсивність обстрілів забрати пораненого того ж дня вдається не завжди, тоді як для критичних випадків кожна година очікування може коштувати життя.

Технічні характеристики та протидія РЕБ

Безпілотник StarGate розроблявся протягом останнього року. Варто додати, що компанія SkyFall відома створенням важкого ударного дрона Vampire (відомого росіянам як "Баба Яга"), FPV-дронів Shrike та повітряного перехоплювача P1-SUN.

Ключові характеристики StarGate:

Вантажопідйомність: до 150 кг (розраховано на бійця у повній екіпіровці та зі спорядженням)

до 150 кг (розраховано на бійця у повній екіпіровці та зі спорядженням) Конструкція: кабіна побудована навколо медичних нош із знімними кронштейнами для зручності транспортування

кабіна побудована навколо медичних нош із знімними кронштейнами для зручності транспортування Швидкість: крейсерська – 65 км/год, максимальна – до 105 км/год

крейсерська – 65 км/год, максимальна – до 105 км/год Радіус дії: 15 км в один бік

15 км в один бік Час підготовки до вильоту: близько 10 хвилин.

Під час демонстрації StarGate успішно пройшов випробування в умовах роботи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та імітації атак ворожих FPV-дронів (один із них було збито сіткою, випущеною евакуаційним безпілотником). Такий бій нагадує футуристичну дуель між машинами, але порятунок пораненого – найважливіша місія.

Одною з найбільших проблем для виробників було забезпечення можливості навігації безпілотника, коли РЕБ порушують зв'язок або перешкоджають сигналам GPS.

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Тому для захисту від втрати сигналу StarGate використовує дубльовані канали зв'язку (Starlink та власну систему L-Link). Виробники додали, що дрон керується вручну, але має кілька функцій штучного інтелекту, які дозволяють йому працювати навіть там, де немає GPS або де частоти глушать чи підробляють.

Це дозволяє дрону орієнтуватися у просторі без GPS-сигналу та автоматично прокласти маршрут назад до безпечної зони.

Також вони можуть працювати у дощ та сніг, а ще дрон обладнано тепловізійними камерами для нічних місій, а його конструкція дозволяє продовжувати політ навіть при втраті одного з пропелерних кронштейнів.

Плани та серійне виробництво

За оцінками SkyFall, вартість одного комплексу StarGate становитиме від 50 000 доларів США залежно від конфігурації. До кінця 2026 року компанія планує вийти на обсяги виробництва до 1000 одиниць на місяць.

Наразі підрозділ "Код 9.2" розпочав місячний цикл випробувань дрона у реальних бойових умовах, за результатами якого буде оцінено ефективність нової системи евакуації.

"Це абсолютно новий метод евакуації. Зараз важко детально говорити про плюси та мінуси. Нам потрібно більше з ним працювати", – додав "КВН".