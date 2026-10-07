"Вампір" доставляв їжу цивільним у тимчасово окуповані Олешки (відео)

Під час масштабних гуманітарних операцій в тимчасово окупованих Олешках військовослужбовці Сил безпеки та оборони України важкими бомберами "Вампір" доставляли гуманітарну допомогу жителям міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковані кадри.

Зокрема, на відео зафіксовані підготовка до місії та робота взводу спеціального призначення "Болгаричі" Національної гвардії України під час переправлення вантажів.

За допомогою "Вампірів" через Дніпро доставляли пакунки з їжею, водою, ліками та іншими необхідними речами. Вага кожного такого вантажу становила близько 19 кг.

Загалом українські захисники вже провели дві операції з доставки гуманітарної допомоги жителям Олешок. Під час першої до міста переправили близько 4 тонн продуктів, під час другої – ще 400 пакунків із необхідними речами.

В умовах, коли логістика до окупованого міста є практично неможливою, важкі безпілотники на кшталт "Вампіра" стають одним із небагатьох способів надати допомогу людям по той бік Дніпра.

Не перша місія

Для "Вампірів" це не перша така місія. Після підриву окупантами Каховської ГЕС на Херсонщині ці дрони вже використовувалися для доставки води, продуктів і медикаментів людям, які опинилися відрізаними від допомоги.

Логістичні завдання є важливою частиною роботи важких бомберів "Вампір" на фронті. Українські військові щодня використовують їх для доставки провізії, води, боєкомплекту, обладнання та інших необхідних вантажів на позиції.