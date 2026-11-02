Более 15 км в опасной зоне: дрон StarGate в третий раз помог эвакуировать раненого с поля боя

Украинские военные в третий раз эвакуировали раненого побратима с помощью беспилотника StarGate. В этот раз операция позволила спасти 54-летнего бойца, который почти два месяца оставался на позиции после подрыва на мине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разработчика БПЛА - технологично-оборонную компанию SkyFall.

57 дней на позиции после ранения

Операцию по эвакуации провели бойцы 475 отдельного штурмового полка CODE 9.2. За несколько дней они спланировали и осуществили воздушное спасение военнослужащего из смежного подразделения.

Спасенный боец ​​- 54-летний Андрей с позывным "Донбасс". Он находился на боевой позиции с конца мая. 2 сентября во время выполнения боевого задания военный взорвался на мине.

Из-за сложного рельефа, минных заграждений, обстрелов и систематических атак российских FPV-дронов эвакуировать его наземным транспортом было невозможно.

Для спасения военного привлекли беспилотную платформу CASEVAC StarGate. Дрон преодолел более 15 км в одну сторону и забрал раненого с позиции, расположенной в двух километрах от государственной границы с Россией.

После эвакуации Андрея доставили в больницу, где он проходит лечение.

Три успешные операции по спасению военных

Это уже третья успешная воздушная эвакуация с помощью StarGate. В общей сложности за полторы недели беспилотник помог спасти трех тяжелораненых военнослужащих.

SkyFall совместно с подразделением CODE 9.2 продолжает развивать технологию и работать над более широким применением воздушной эвакуации в армии.

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В компании планируется способствовать внедрению этой технологии в других подразделениях. Ее цель - обеспечить возможность спасения раненых в ситуациях, когда наземная эвакуация невозможна.

Что известно о беспилотнике StarGate

StarGate – специализированная беспилотная воздушная платформа для эвакуации раненых с поля боя (CASEVAC), разработанная компанией SkyFall по запросу военных.

Беспилотник может перевозить до 150 кг полезной нагрузки и развивать скорость до 105 км/ч.

Эвакуационный модуль создан на основе сертифицированных медицинских ношей.

Дрон StarGate для эвакуации военных с фронта (фото: SkyFall)

Платформа оснащена системами искусственного интеллекта, навигации и резервирования связи. По данным компании, это позволяет продолжать выполнение миссии даже в условиях подавления GPS или потери связи.