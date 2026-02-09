UA

Курс долара Економіка Авто Tech

Понад 1400 будинків без тепла: Зеленський заявив про найскладнішу ситуацію в Києві

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В понеділок, 9 лютого, ситуація з теплопостачанням найскладніша у Києві. Станом на зараз у столиці без опалення залишаються понад 1400 багатоповерхівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Найскладніші обставини досі в столиці: більш ніж 1400 багатоквартирних будинків Києва без опалення, і важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку", - наголосив він.

За словами президента, у Києві буде збільшено обсяг програми пакунків тепла. Він анонсував роздачу в межах програми 40 тисяч таких пакунків, значна частина яких буде саме у столиці.

Ситуація по областях

Зеленський зазначив, що заслухав доповіді щодо ситуації на Київщині, у Харкові та області, на Сумщині, Чернігівщині, Донеччині, Дніпровщині, у Кропивницькому та області.

"Окремо обговорили ситуацію на Херсонщині: 6 населених пунктів області у важких енергетичних умовах через постійні удари безпілотників і, відповідно, надзвичайно складні обставини для відновлення", - йдеться у його заяві.

Президент повідомив і про обговорення з міністром енергетики Денисом Шмигалем ситуації з атомною генерацією.

"Для російської армії об'єкти нашої атомної генерації, в тому числі інфраструктура та мережі, які повʼязані з атомними станціями, залишаються фактично постійними мішенями. І це потребує іншого рівня реагування, ніж досягнуто зараз", наголосив Зеленський.

Удар по Дарницькій ТЕЦ

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого під час масованого удару по Україні окупанти атакували енергетичні об'єкти в Києві. Зокрема, ворог вдарив по Дарницькій ТЕЦ, яка забезпечувала теплом багато столичних багатоповерхівок, шкіл і не тільки.

Зазначимо, для удару по станції росіяни використали п'ять балістичних ракет. Учора, 5 лютого, стало відомо, що частина будинків у Дарницькому та Дніпровському районах столиці залишиться без тепла до кінця зими.

