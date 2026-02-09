Более 1400 домов без тепла: Зеленский заявил о самой сложной ситуации в Киеве

В понедельник, 9 февраля, ситуация с теплоснабжением самая сложная в Киеве. По состоянию на сейчас в столице без отопления остаются более 1400 многоэтажек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Самые сложные обстоятельства до сих пор в столице: более 1400 многоквартирных домов Киева без отопления, и важно, чтобы люди из каждого такого дома получали всю необходимую поддержку", - подчеркнул он.
По словам президента, в Киеве будет увеличен объем программы пакетов тепла. Он анонсировал раздачу в рамках программы 40 тысяч таких пакетов, значительная часть которых будет именно в столице.
Зеленский отметил, что заслушал доклады о ситуации в Киевской области, в Харькове и области, в Сумской, Черниговской, Донецкой, Днепровской областях, в Кропивницком и области.
"Отдельно обсудили ситуацию на Херсонщине: 6 населенных пунктов области в тяжелых энергетических условиях из-за постоянных ударов беспилотников и, соответственно, чрезвычайно сложные обстоятельства для восстановления", - говорится в его заявлении.
Президент сообщил и об обсуждении с министром энергетики Денисом Шмыгалем ситуации с атомной генерацией.
"Для российской армии объекты нашей атомной генерации, в том числе инфраструктура и сети, связанные с атомными станциями, остаются фактически постоянными мишенями. И это требует другого уровня реагирования, чем достигнуто сейчас", подчеркнул Зеленский.
Напомним, в ночь на 3 февраля во время массированного удара по Украине оккупанты атаковали энергетические объекты в Киеве. В частности, враг ударил по Дарницкой ТЭЦ, которая обеспечивала теплом многие столичные многоэтажки, школы и не только.
Отметим, для удара по станции россияне использовали пять баллистических ракет. Вчера, 5 февраля, стало известно, что часть домов в Дарницком и Днепровском районах столицы останется без тепла до конца зимы.