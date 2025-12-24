Понад 138 тисяч хворих за тиждень: яка ситуація з грипом, ГРВІ та COVID-19 в Україні

Що відомо про кількість хворих і госпіталізованих

Згідно з інформацією МОЗ, впродовж минулого тижня - з 15 до 21 грудня - на грип, COVID-19 та інші ГРВІ в Україні захворіли 138 409 людей:

54 727 дорослих;

83 682 дитини.

"Це на понад 3% більше, ніж минулого тижня (з 8 до 14 грудня захворіли 133 094 людини, - Ред.)", - повідомили українцям.

Зазначається водночас, що захворюваність на COVID-19 знизилася на 19,4% (проти попереднього тижня). Було підтверджено 372 випадки.

При цьому до лікарень з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 потрапив 3 971 пацієнт. Серед них - 2 330 дітей.

"Усі госпіталізовані отримали необхідну медичну допомогу", - наголосили в МОЗ.

В яких областях України перевищено епідпоріг

У міністерстві розповіли, що низький рівень перевищення епідемічного порога зафіксовано наразі у трьох областях України:

Івано-Франківській;

Житомирській;

Львівській.

"В інших - показники відповідають фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ", - повідомили в МОЗ.

Скільки людей перехворіло з початку "сезону"

В цілому від початку епідемічного сезону - з 29 вересня до 21 грудня 2025 року - на ГРВІ в Україні перехворіли 1 472 673 людини.

Уточнюється, що це - на 4,5% більше, ніж за аналогічний період торік.

Було зареєстровано також 18 666 випадків COVID-19.

Як уберегтись від захворювань: основні поради

Насамкінець у МОЗ нагадали про основні засоби профілактики ГРВІ: