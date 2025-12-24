Более 138 тысяч заболевших за неделю: какая ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Украине

Что известно о количестве больных и госпитализированных

Согласно информации Минздрава, в течение прошлой недели - с 15 по 21 декабря - гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ в Украине заболели 138 409 человек:

54 727 взрослых;

83 682 ребенка.

"Это более чем на 3% больше, чем на прошлой неделе (с 8 по 14 декабря заболели 133 094 человека, - Ред.)", - сообщили украинцам.

Отмечается в то же время, что заболеваемость COVID-19 снизилась на 19,4% (против предыдущей недели). Было подтверждено 372 случая.

При этом в больницы с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 попал 3 971 пациент. Среди них - 2 330 детей.

"Все госпитализированные получили необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в Минздраве.

В каких областях Украины превышен эпидпорог

В министерстве рассказали, что низкий уровень превышения эпидемического порога зафиксирован сейчас в трех областях Украины:

Ивано-Франковской;

Житомирской;

Львовской.

"В других - показатели соответствуют фоновому уровню интенсивности заболеваемости ОРВИ", - сообщили в Минздраве.

Сколько людей переболело с начала "сезона"

В целом с начала эпидемического сезона - с 29 сентября до 21 декабря 2025 года - ОРВИ в Украине переболели 1 472 673 человека.

Уточняется, что это - на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Было зарегистрировано также 18 666 случаев COVID-19.

Как уберечься от заболеваний: основные советы

В завершение в Минздраве напомнили об основных средствах профилактики ОРВИ: