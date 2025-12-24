ua en ru
Ср, 24 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Понад 138 тисяч хворих за тиждень: яка ситуація з грипом, ГРВІ та COVID-19 в Україні

Середа 24 грудня 2025 10:46
UA EN RU
Понад 138 тисяч хворих за тиждень: яка ситуація з грипом, ГРВІ та COVID-19 в Україні Кількість хворих на грип і ГРВІ в Україні за минулий тиждень збільшилась (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Рівень захворюваності в Україні на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) упродовж минулого тижня зріс (у порівнянні з попереднім). При цьому хворих на COVID-19 було зафіксовано менше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Що відомо про кількість хворих і госпіталізованих

Згідно з інформацією МОЗ, впродовж минулого тижня - з 15 до 21 грудня - на грип, COVID-19 та інші ГРВІ в Україні захворіли 138 409 людей:

  • 54 727 дорослих;
  • 83 682 дитини.

"Це на понад 3% більше, ніж минулого тижня (з 8 до 14 грудня захворіли 133 094 людини, - Ред.)", - повідомили українцям.

Зазначається водночас, що захворюваність на COVID-19 знизилася на 19,4% (проти попереднього тижня). Було підтверджено 372 випадки.

При цьому до лікарень з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 потрапив 3 971 пацієнт. Серед них - 2 330 дітей.

"Усі госпіталізовані отримали необхідну медичну допомогу", - наголосили в МОЗ.

В яких областях України перевищено епідпоріг

У міністерстві розповіли, що низький рівень перевищення епідемічного порога зафіксовано наразі у трьох областях України:

  • Івано-Франківській;
  • Житомирській;
  • Львівській.

"В інших - показники відповідають фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ", - повідомили в МОЗ.

Скільки людей перехворіло з початку "сезону"

В цілому від початку епідемічного сезону - з 29 вересня до 21 грудня 2025 року - на ГРВІ в Україні перехворіли 1 472 673 людини.

Уточнюється, що це - на 4,5% більше, ніж за аналогічний період торік.

Було зареєстровано також 18 666 випадків COVID-19.

Як уберегтись від захворювань: основні поради

Насамкінець у МОЗ нагадали про основні засоби профілактики ГРВІ:

  • регулярне миття рук і використання антисептиків;
  • збалансоване харчування;
  • провітрювання приміщень;
  • уникнення масових скупчень людей;
  • вакцинація від COVID-19 (безоплатно у сімейного лікаря або у медзакладі).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зміниться Календар профілактичних щеплень з 2026 року.

Крім того, ми повідомляли, що під час відключень світла у населених пунктах може зникати й централізоване водопостачання.

Тож українцям варто пам'ятати, скільки води потрібно мати у запасі, як правильно її зберігати та як підтримувати особисту гігієну за будь-яких умов.

Читайте також, які медичні послуги дітям і майбутнім батькам гарантує держава (надає безкоштовно).

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГРВІ COVID Мінстерство охорони здоров'я України Грип Медична допомога Хвороби Лікарі Здоров'я Лікарні
Новини
Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список
Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів мирного плану: повний список
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну