Понад 138 тисяч хворих за тиждень: яка ситуація з грипом, ГРВІ та COVID-19 в Україні
Рівень захворюваності в Україні на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) упродовж минулого тижня зріс (у порівнянні з попереднім). При цьому хворих на COVID-19 було зафіксовано менше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Що відомо про кількість хворих і госпіталізованих
Згідно з інформацією МОЗ, впродовж минулого тижня - з 15 до 21 грудня - на грип, COVID-19 та інші ГРВІ в Україні захворіли 138 409 людей:
- 54 727 дорослих;
- 83 682 дитини.
"Це на понад 3% більше, ніж минулого тижня (з 8 до 14 грудня захворіли 133 094 людини, - Ред.)", - повідомили українцям.
Зазначається водночас, що захворюваність на COVID-19 знизилася на 19,4% (проти попереднього тижня). Було підтверджено 372 випадки.
При цьому до лікарень з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 потрапив 3 971 пацієнт. Серед них - 2 330 дітей.
"Усі госпіталізовані отримали необхідну медичну допомогу", - наголосили в МОЗ.
В яких областях України перевищено епідпоріг
У міністерстві розповіли, що низький рівень перевищення епідемічного порога зафіксовано наразі у трьох областях України:
- Івано-Франківській;
- Житомирській;
- Львівській.
"В інших - показники відповідають фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ", - повідомили в МОЗ.
Скільки людей перехворіло з початку "сезону"
В цілому від початку епідемічного сезону - з 29 вересня до 21 грудня 2025 року - на ГРВІ в Україні перехворіли 1 472 673 людини.
Уточнюється, що це - на 4,5% більше, ніж за аналогічний період торік.
Було зареєстровано також 18 666 випадків COVID-19.
Як уберегтись від захворювань: основні поради
Насамкінець у МОЗ нагадали про основні засоби профілактики ГРВІ:
- регулярне миття рук і використання антисептиків;
- збалансоване харчування;
- провітрювання приміщень;
- уникнення масових скупчень людей;
- вакцинація від COVID-19 (безоплатно у сімейного лікаря або у медзакладі).
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.