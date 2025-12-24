ua en ru
Более 138 тысяч заболевших за неделю: какая ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Украине

Среда 24 декабря 2025 10:46
UA EN RU
Количество больных гриппом и ОРВИ в Украине за прошедшую неделю увеличилось (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Уровень заболеваемости в Украине гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на прошлой неделе вырос (по сравнению с предыдущей). При этом больных COVID-19 было зафиксировано меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Что известно о количестве больных и госпитализированных

Согласно информации Минздрава, в течение прошлой недели - с 15 по 21 декабря - гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ в Украине заболели 138 409 человек:

  • 54 727 взрослых;
  • 83 682 ребенка.

"Это более чем на 3% больше, чем на прошлой неделе (с 8 по 14 декабря заболели 133 094 человека, - Ред.)", - сообщили украинцам.

Отмечается в то же время, что заболеваемость COVID-19 снизилась на 19,4% (против предыдущей недели). Было подтверждено 372 случая.

При этом в больницы с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 попал 3 971 пациент. Среди них - 2 330 детей.

"Все госпитализированные получили необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в Минздраве.

В каких областях Украины превышен эпидпорог

В министерстве рассказали, что низкий уровень превышения эпидемического порога зафиксирован сейчас в трех областях Украины:

  • Ивано-Франковской;
  • Житомирской;
  • Львовской.

"В других - показатели соответствуют фоновому уровню интенсивности заболеваемости ОРВИ", - сообщили в Минздраве.

Сколько людей переболело с начала "сезона"

В целом с начала эпидемического сезона - с 29 сентября до 21 декабря 2025 года - ОРВИ в Украине переболели 1 472 673 человека.

Уточняется, что это - на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Было зарегистрировано также 18 666 случаев COVID-19.

Как уберечься от заболеваний: основные советы

В завершение в Минздраве напомнили об основных средствах профилактики ОРВИ:

  • регулярное мытье рук и использование антисептиков;
  • сбалансированное питание;
  • проветривание помещений;
  • избегание массовых скоплений людей;
  • вакцинация от COVID-19 (бесплатно у семейного врача или в медучреждении).

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменится Календарь профилактических прививок с 2026 года.

Кроме того, мы сообщали, что во время отключений света в населенных пунктах может исчезать и централизованное водоснабжение.

Поэтому украинцам стоит помнить, сколько воды нужно иметь в запасе, как правильно ее хранить и как поддерживать личную гигиену при любых условиях.

Читайте также, какие медицинские услуги детям и будущим родителям гарантирует государство (предоставляет бесплатно).

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

