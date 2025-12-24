Более 138 тысяч заболевших за неделю: какая ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 в Украине
Уровень заболеваемости в Украине гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на прошлой неделе вырос (по сравнению с предыдущей). При этом больных COVID-19 было зафиксировано меньше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Что известно о количестве больных и госпитализированных
Согласно информации Минздрава, в течение прошлой недели - с 15 по 21 декабря - гриппом, COVID-19 и другими ОРВИ в Украине заболели 138 409 человек:
- 54 727 взрослых;
- 83 682 ребенка.
"Это более чем на 3% больше, чем на прошлой неделе (с 8 по 14 декабря заболели 133 094 человека, - Ред.)", - сообщили украинцам.
Отмечается в то же время, что заболеваемость COVID-19 снизилась на 19,4% (против предыдущей недели). Было подтверждено 372 случая.
При этом в больницы с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 попал 3 971 пациент. Среди них - 2 330 детей.
"Все госпитализированные получили необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в Минздраве.
В каких областях Украины превышен эпидпорог
В министерстве рассказали, что низкий уровень превышения эпидемического порога зафиксирован сейчас в трех областях Украины:
- Ивано-Франковской;
- Житомирской;
- Львовской.
"В других - показатели соответствуют фоновому уровню интенсивности заболеваемости ОРВИ", - сообщили в Минздраве.
Сколько людей переболело с начала "сезона"
В целом с начала эпидемического сезона - с 29 сентября до 21 декабря 2025 года - ОРВИ в Украине переболели 1 472 673 человека.
Уточняется, что это - на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Было зарегистрировано также 18 666 случаев COVID-19.
Как уберечься от заболеваний: основные советы
В завершение в Минздраве напомнили об основных средствах профилактики ОРВИ:
- регулярное мытье рук и использование антисептиков;
- сбалансированное питание;
- проветривание помещений;
- избегание массовых скоплений людей;
- вакцинация от COVID-19 (бесплатно у семейного врача или в медучреждении).
