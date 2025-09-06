Понад 1300 російських дронів атакували Україну з початку вересня, - Зеленський

"Лише з початку вересня Росія застосувала проти України понад 1300 ударних БпЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет різних типів", - зазначив він.

Цієї ночі знову були ворожі удари по цивільній інфраструктурі. На місцях влучань працюють необхідні служби

Протягом першого тижня вересня ворог завдав ударів по Чернігівській, Харківській, Одеській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській і Львівській областях. Вибухи лунали практично в усіх регіонах України.

Фото: РФ у вересні випустила по Україні 1300 дронів (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленський наголосив, що Росія продовжує затягувати війну і намагається зробити з дипломатії відвертий фарс. Президент вважає, що на це має бути спільна реакція: на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу.

"Абсолютно правий Президент Трамп: щоб розблокувати дипломатію, потрібні дієві обмеження на російську торгівлю нафтою та газом", - додав він.

Глава держави закликав посилити санкційний тиск, постачання зброї для України та гарантувати неможливість повторення подібних вторгнень у майбутньому.

"Тривалий мир потребує дієвих і справжніх гарантій безпеки. Працюємо задля реалізації всіх цих складових надійного миру в майбутньому. Дякую всім партнерам, які підтримують Україну та наших людей", - підкреслив Зеленський.