Более 1300 российских дронов атаковали Украину с начала сентября, - Зеленский

"Только с начала сентября Россия применила против Украины более 1300 ударных БпЛА, почти 900 управляемых авиабомб и до полусотни ракет различных типов", - отметил он.

Этой ночью снова были вражеские удары по гражданской инфраструктуре. На местах попаданий работают необходимые службы

В течение первой недели сентября враг нанес удары по Черниговской, Харьковской, Одесской, Херсонской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской и Львовской областях. Взрывы раздавались практически во всех регионах Украины.

Фото: РФ в сентябре выпустила по Украине 1300 дронов (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает затягивать войну и пытается сделать из дипломатии откровенный фарс. Президент считает, что на это должна быть общая реакция: на обстрелы и разрушения, на игнорирование дипломатических усилий и цивилизованного диалога.

"Абсолютно прав Президент Трамп: чтобы разблокировать дипломатию, нужны действенные ограничения на российскую торговлю нефтью и газом", - добавил он.

Глава государства призвал усилить санкционное давление, поставки оружия для Украины и гарантировать невозможность повторения подобных вторжений в будущем.

"Длительный мир требует действенных и настоящих гарантий безопасности. Работаем для реализации всех этих составляющих надежного мира в будущем. Спасибо всем партнерам, которые поддерживают Украину и наших людей", - подчеркнул Зеленский.