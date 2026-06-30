Понад 1300 грн на члена родини: хто з пенсіонерів отримає надбавку

Деякі пенсіонери, які не працюють і утримують непрацездатних рідних, можуть отримати додаткову виплату - майже 1300 грн на кожного такого члена родини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пенсійного фонду України.
Йдеться про військових пенсіонерів.
Надбавка становить 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році прожитковий мінімум - 2 595 грн, тому розмір доплати складає 1 297 грн на кожного непрацездатного члена родини.
Виплату нараховують до пенсій за вислугу років і до пенсій з інвалідності.
Надбавка призначається військовим пенсіонерам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (окрім тих, хто служив за строковим призовом), які:
Важлива умова: утримуваний родич не повинен отримувати жодних інших пенсій або соціальних виплат.
Якщо в родині кілька пенсіонерів - доплату отримує лише один із них, за спільним рішенням.
Подати заяву можна двома способами:
Для оформлення знадобляться:
ПФУ підкреслює: надбавка призначається лише за наявності підтверджених підстав.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало, хто в Україні може вийти на пенсію раніше 60 років. Серед таких категорій - учасники бойових дій, багатодітні матері та особи з певними захворюваннями.
Також раніше ми писали, хто в Україні може вийти на пенсію достроково. Певні категорії громадян мають право на пенсію раніше за загальний вік.