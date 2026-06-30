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Понад 1300 грн на члена родини: хто з пенсіонерів отримає надбавку

06:30 30.06.2026 Вт
2 хв
Є дві умови для отримання надбавки
aimg Олена Чупровська
Фото: умови надбавки для непрацюючих пенсіонерів (Getty Images)

Деякі пенсіонери, які не працюють і утримують непрацездатних рідних, можуть отримати додаткову виплату - майже 1300 грн на кожного такого члена родини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пенсійного фонду України.

Скільки платять і кому

Йдеться про військових пенсіонерів.

Надбавка становить 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році прожитковий мінімум - 2 595 грн, тому розмір доплати складає 1 297 грн на кожного непрацездатного члена родини.

Виплату нараховують до пенсій за вислугу років і до пенсій з інвалідності.

Хто має право на доплату

Надбавка призначається військовим пенсіонерам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (окрім тих, хто служив за строковим призовом), які:

  • не працюють і не проходять службу;
  • фактично утримують непрацездатних членів родини.

Важлива умова: утримуваний родич не повинен отримувати жодних інших пенсій або соціальних виплат.

Якщо в родині кілька пенсіонерів - доплату отримує лише один із них, за спільним рішенням.

Як оформити

Подати заяву можна двома способами:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для оформлення знадобляться:

  1. Паспорт
  2. Ідентифікаційний код
  3. Документи, що підтверджують родинні зв'язки
  4. Довідка про утримання непрацездатних членів родини
  5. Підтвердження того, що заявник не працює і не проходить службу

ПФУ підкреслює: надбавка призначається лише за наявності підтверджених підстав.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало, хто в Україні може вийти на пенсію раніше 60 років. Серед таких категорій - учасники бойових дій, багатодітні матері та особи з певними захворюваннями.

Також раніше ми писали, хто в Україні може вийти на пенсію достроково. Певні категорії громадян мають право на пенсію раніше за загальний вік.

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