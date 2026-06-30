Понад 1300 грн на члена родини: хто з пенсіонерів отримає надбавку

Скільки платять і кому

Йдеться про військових пенсіонерів.

Надбавка становить 50% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році прожитковий мінімум - 2 595 грн, тому розмір доплати складає 1 297 грн на кожного непрацездатного члена родини.

Виплату нараховують до пенсій за вислугу років і до пенсій з інвалідності.

Хто має право на доплату

Надбавка призначається військовим пенсіонерам рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу (окрім тих, хто служив за строковим призовом), які:

не працюють і не проходять службу;

фактично утримують непрацездатних членів родини.

Важлива умова: утримуваний родич не повинен отримувати жодних інших пенсій або соціальних виплат.

Якщо в родині кілька пенсіонерів - доплату отримує лише один із них, за спільним рішенням.

Як оформити

Подати заяву можна двома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Для оформлення знадобляться:

Паспорт Ідентифікаційний код Документи, що підтверджують родинні зв'язки Довідка про утримання непрацездатних членів родини Підтвердження того, що заявник не працює і не проходить службу

ПФУ підкреслює: надбавка призначається лише за наявності підтверджених підстав.