ua en ru
Сб, 27 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Хто в Україні може вийти на пенсію достроково: список професій

06:30 27.06.2026 Сб
2 хв
Кому в Україні досі нараховують пенсію за вислугу років?
aimg Олена Чупровська
Хто в Україні може вийти на пенсію достроково: список професій Фото: хто в Україні може отримати пенсію за вислугу років і як це зробити (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні досі діє пенсія за вислугу років - але право на неї мають лише окремі категорії працівників і лише за чіткої умови.

Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.

Що таке пенсія за вислугу років

Це окремий вид пенсії для тих, чия робота з часом призводить до втрати професійної придатності.

Призначається незалежно від загального пенсійного віку - але лише якщо людина напрацювала достатній спеціальний стаж саме на відповідних посадах і в установах, визначених законодавством.

Хто має право на таку пенсію

Перелік охоплює кілька груп працівників:

  • авіація та льотно-випробувальний склад;
  • працівники локомотивних бригад, а також ті, хто забезпечує організацію перевезень і безпеку руху на залізниці та метрополітені;
  • водії вантажних автомобілів на шахтах, рудниках, розрізах і рудних кар'єрах, зайняті вивезенням вугілля, руди та породи;
  • механізатори комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;
  • польові геологорозвідники, топографи, геофізики, гідрологи та учасники аналогічних експедицій;
  • робітники і майстри на лісозаготівлях та лісосплаві;
  • працівники освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, які безпосередньо обслуговують пенсіонерів та людей з інвалідністю в будинках-інтернатах;
  • спортсмени.

Окремо - артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів. Вони можуть претендувати на цей вид пенсії за наявності творчого стажу від 20 до 35 років - за переліком і у порядку, що затверджені Кабінетом Міністрів України.

Читайте також: Хто може вийти на пенсію раніше 60 років: перелік категорій та умови

"Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на призначення такої пенсії", - зазначають у ПФУ.

Є ще одна категорія. Ті, хто станом на 11 жовтня 2017 року вже мав необхідну вислугу і стаж, можуть оформити цей вид пенсії за старими умовами - відповідно до закону, що діяв на той момент. Для цього потрібно звернутися із заявою до ПФУ.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало про те, як зараховують пенсійний стаж за новими правилами. Частина періодів - зокрема навчання і догляд за родичем - входить до стажу тільки за наявності відповідних документів.

Також ми писали, що роботу за кордоном також можуть зарахувати до стажу. Це можливо, якщо між Україною і країною перебування є чинна двостороння угода.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний вік Пенсійна реформа Пенсії в Україні
Новини
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"
Україна та РФ провели третій етап обміну "1000 на 1000"
Аналітика
"Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN
Вероніка Марченкожурналіст "Від мобілізації відійти не можна, але підхід треба змінити": Костянтин Немічев, KRAKEN