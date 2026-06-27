Хто в Україні може вийти на пенсію достроково: список професій
В Україні досі діє пенсія за вислугу років - але право на неї мають лише окремі категорії працівників і лише за чіткої умови.
Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.
Що таке пенсія за вислугу років
Це окремий вид пенсії для тих, чия робота з часом призводить до втрати професійної придатності.
Призначається незалежно від загального пенсійного віку - але лише якщо людина напрацювала достатній спеціальний стаж саме на відповідних посадах і в установах, визначених законодавством.
Хто має право на таку пенсію
Перелік охоплює кілька груп працівників:
- авіація та льотно-випробувальний склад;
- працівники локомотивних бригад, а також ті, хто забезпечує організацію перевезень і безпеку руху на залізниці та метрополітені;
- водії вантажних автомобілів на шахтах, рудниках, розрізах і рудних кар'єрах, зайняті вивезенням вугілля, руди та породи;
- механізатори комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості;
- польові геологорозвідники, топографи, геофізики, гідрологи та учасники аналогічних експедицій;
- робітники і майстри на лісозаготівлях та лісосплаві;
- працівники освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, які безпосередньо обслуговують пенсіонерів та людей з інвалідністю в будинках-інтернатах;
- спортсмени.
Окремо - артисти театрально-концертних та інших видовищних закладів. Вони можуть претендувати на цей вид пенсії за наявності творчого стажу від 20 до 35 років - за переліком і у порядку, що затверджені Кабінетом Міністрів України.
"Основною умовою для призначення пенсії за вислугу років є наявність спеціального стажу роботи, напрацьованого в закладах і на посадах, які дають право на призначення такої пенсії", - зазначають у ПФУ.
Є ще одна категорія. Ті, хто станом на 11 жовтня 2017 року вже мав необхідну вислугу і стаж, можуть оформити цей вид пенсії за старими умовами - відповідно до закону, що діяв на той момент. Для цього потрібно звернутися із заявою до ПФУ.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало про те, як зараховують пенсійний стаж за новими правилами. Частина періодів - зокрема навчання і догляд за родичем - входить до стажу тільки за наявності відповідних документів.
Також ми писали, що роботу за кордоном також можуть зарахувати до стажу. Це можливо, якщо між Україною і країною перебування є чинна двостороння угода.