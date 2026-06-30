RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Более 1300 грн на члена семьи: кто из пенсионеров получит надбавку

06:30 30.06.2026 Вт
2 мин
Есть два условия для получения надбавки
aimg Елена Чупровская
Фото: условия надбавки для неработающих пенсионеров (Getty Images)

Некоторые пенсионеры, которые не работают и содержат нетрудоспособных родных, могут получить дополнительную выплату - почти 1300 грн на каждого члена семьи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пенсионного фонда Украины.

Сколько платят и кому

Речь идет о военных пенсионерах.

Прибавка составляет 50% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году прожиточный минимум - 2 595 грн, поэтому размер доплаты составляет 1 297 грн на каждого нетрудоспособного члена семьи .

Выплату начисляют к пенсиям за выслугу лет и к пенсиям по инвалидности.

Кто имеет право на доплату

Надбавка назначается военным пенсионерам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме тех, кто служил по срочному призыву), которые:

  • не работают и не проходят службу;
  • фактически содержат нетрудоспособных членов семьи.

Важное условие: удерживаемый родственник не должен получать никаких других пенсий или социальных выплат.

Если в семье несколько пенсионеров - доплату получает только один из них, по общему решению.

Как оформить

Подать заявление можно двумя способами:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для оформления понадобятся:

  1. Паспорт
  2. Идентификационный код
  3. Документы, подтверждающие родственные связи
  4. Справка о содержании нетрудоспособных членов семьи
  5. Подтверждение того, что заявитель не работает и не проходит службу

ПФУ подчеркивает: надбавка назначается только при наличии подтвержденных оснований.

Напомним, РБК-Украина ранее рассказывала, кто в Украине может выйти на пенсию раньше 60 лет . Среди таких категорий - участники боевых действий, многодетные матери и лица с определенными заболеваниями.

Также раньше мы писали, кто в Украине может выйти на пенсию досрочно. Определенные категории граждан имеют право на пенсию раньше общего возраста.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПенсииПенсии в Украине