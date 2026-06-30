Более 1300 грн на члена семьи: кто из пенсионеров получит надбавку

Сколько платят и кому

Речь идет о военных пенсионерах.

Прибавка составляет 50% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году прожиточный минимум - 2 595 грн, поэтому размер доплаты составляет 1 297 грн на каждого нетрудоспособного члена семьи .

Выплату начисляют к пенсиям за выслугу лет и к пенсиям по инвалидности.

Кто имеет право на доплату

Надбавка назначается военным пенсионерам рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава (кроме тех, кто служил по срочному призыву), которые:

не работают и не проходят службу;

фактически содержат нетрудоспособных членов семьи.

Важное условие: удерживаемый родственник не должен получать никаких других пенсий или социальных выплат.

Если в семье несколько пенсионеров - доплату получает только один из них, по общему решению.

Как оформить

Подать заявление можно двумя способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Для оформления понадобятся:

Паспорт Идентификационный код Документы, подтверждающие родственные связи Справка о содержании нетрудоспособных членов семьи Подтверждение того, что заявитель не работает и не проходит службу

ПФУ подчеркивает: надбавка назначается только при наличии подтвержденных оснований.