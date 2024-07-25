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Понад 1200 загарбників, 45 артсистем і 66 БпЛА: Генштаб розповів про втрати РФ за добу

Фото: росіяни втратили понад 1200 солдатів за добу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 24 на 25 липня росіяни втратили на війні в Україні 1230 солдатів і 26 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 571 350 (+1230) осіб ліквідовано;
  • танків - 8313 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 16 039 (+26) од.;
  • артилерійських систем - 15 804 (+45) од.;
  • РСЗВ - 1125 од.;
  • засоби ППО - 904 (+2) од.;
  • літаків - 363 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 610 (+66) од.;
  • крилатих ракет - 2402 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21 358 (+79) од.;
  • спеціальної техніки - 2661 (+11) од.

Нагадаємо, за даними ISW, окупанти провели черговий транскордонний рейд і активно просуваються в Донецькій області.

Минулої ночі агресор вкотре атакував Україну дронами типу "Шахед". На підступах до столиці, сили ППО збили всі ударні безпілотники.

В ISW розповіли про фактори, які допоможуть ЗСУ провести контрнаступальну операцію.

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Війна Росії проти України