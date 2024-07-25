Окупанти здійснили черговий транскордонний рейд і просуваються на Донбасі: карти ISW

Російські окупанти провели рейд поблизу Сотницького Козачка на прикордонні Харківської області. Також на фронті фіксується просування загарбників поблизу Авдіївки та Донецька.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські окупанти 24 липня здійснили обмежену транскордонну атаку на північний захід від міста Харкова.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворог провів наземну атаку поблизу Сотницького Козачка (безпосередньо на кордоні з Бєлгородською областю РФ).

Разом з тим в ISW не спостерігали візуальних доказів того, що росіяни зайняли позиції в Сотницькому Козачку в результаті рейду. Аналітики оцінюють, що РФ не має тривалої присутності в цьому населеному пункті.

Війська РФ нещодавно просунулися на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 липня, показують, що окупанти просунулися на захід до вулиці Польової в західному Глибокому.

Російські джерела продовжують стверджувати, що путінські війська нібито захопили все або майже все Глибоке, незважаючи на українські контратаки, що загалом узгоджується з доказами просування військ РФ до вулиці Польової.

Позиційні бої тривали 23 і 24 липня під Глибоким, Вовчанськом, Тихим та Старицею.

Російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують під Старицею, а у Вовчанську йдуть бої зі стрілецької зброї біля багатоповерхівок.

Операція №2 - Луганська область

Повідомляється, що 24 липня російські окупанти продовжували просування на південний схід від Куп'янська, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" 24 липня заявили, що війська РФ просунулися в полях на південь і захід від Піщаного, хоча в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Інший блогер повторив заяви про те, що путінські війська просунулися на 800 метрів углиб Піщаного.

Російський "воєнкор" оцінив, що війьска РФ використовуватимуть позиції в цьому районі, щоб посилити атаки на захід у напрямку річки Оскіл, яка наразі знаходиться приблизно за 9 км від найдальшої точки, за оцінкою ISW, російських сил у районі.

Російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали біля Синьківки, поблизу Петропавлівки, Піщаного, Колесниківки, Глушківки, біля Стельмахівки, Андріївки, Макіївки, Невського, Тернів, та в районі Серебрянського лісу.

Операція №3 - Донецька область

Повідомляється, що 24 липня війська РФ просунулися на тлі продовження наступальних операцій на Сіверському напрямку.

У Генштабі ЗСУ 24 липня повідомили, що нещодавно російські окупанти досягли певного тактичного успіху на південь від Сіверська в районі Виїмки та Переїзного.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися на 400 метрів на захід вздовж бурелому на північ від Роздолівки, та зачищають Івано-Дарівку й атакують на північ.

Російські загарбники також продовжували наступати біля Верхньокам'янського та Спірного 23 і 24 липня.

Війська РФ не здійснили підтвердженого просування на тлі триваючих наступальних операцій поблизу Часового Яру 24 липня.

Окупанти продовжували атаки в межах східного Часового Яру, біля Калинівки, Новомаркового, Оріхово-Василівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, Білої Гори і Ступочок 23 і 24 липня.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ проводять контратаки на південь від Калинівки з позицій у серії смуг у цьому районі.

Російські "воєнкори" стверджували 23 і 24 липня, що путінські війська просунулися в полях як на північ, так і на південь від Юрівки, і досягли тактичні успіхи в межах Нью-Йорка і на полях на схід від селища.

Російські окупанти також продовжували атаки поблизу Торецька, біля Диліївки, Північного, Залізного та Пантелеймонівки 23 і 24 липня.

У Генштабі ЗСУ повідомили 24 липня, що загарбники здійснили близько 80% своїх атак на цьому напрямку поблизу Північного та Залізного.

23 липня російські блогери опублікували кадри удару російською ракетою Х-38 по мосту біля Щербинівки (на захід від Торецька) у невстановлену дату.

Війська РФ нещодавно підтвердили просування на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 липня, показують, що окупанти просунулися в центральну та західну Новоселівку Першу з південного сходу.

Російський "воєнкори" стверджував, що в ніч проти 24 липня Повітряно-космічні сили РФ завдали потужних авіаударів по ближньому тилу ЗСУ в Новоселівці Першій і Желанному.

Блогер додав, що після чого війська РФ нібито прорвали українську оборону в межах центральної та південної Новоселівки Першої та захопили більшу частину населеного пункту, за винятком двох вулиць у межах західної Новоселівки Першої.

Деякі російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ захопили всю Новоселівку Першу, просунулися на полях на захід від Прогресу та Лозуватського та увійшли до північного Вовчого, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Також деякі блогери стверджували, що ЗСУ починають відступати з Вовчого та поблизу Прогресу, щоб уникнути російського тактичного оточення.

Окупанти 23 і 24 липня продовжували наступати в районі Воздвиженки та Новоолександрівки, Уманського, Яснобродівки та в районі Карлівки.

Повідомляється, що 24 липня війська РФ просунулися на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська нібито прорвали українську оборону та досягли східної околиці Костянтинівки, та встановили вогневий контроль над дорогою Т0524 Костянтинівка-Вугледар.

Один російський блогер стверджував, що українські джерела підтвердили, що війська РФ увійшли до Костянтинівки, але в ISW поки не спостерігали візуального підтвердження того, що російські війська діють на околицях цього населеного пункту.

Крім того, "воєнкори" розповідали, що путінські війська просуваються в Красногорівку, та просунулися до 800 метрів у межах населеного пункту та знаходяться в 500 метрах від західного в'їзду в Красногорівку.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські сили відбили російські атаки в районі Красногорівки та Георгіївки, в районі Парасковіївки, Костянтинівки, Водяного та Вугледара.

Російські окупанти 24 липня продовжували обмежені наступальні операції в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Генштаб ЗСУ інформував, що ворог атакував поблизу Новодарівки (на південний захід від Великої Новосілки).

На відео з геолокацією, опублікованому 23 липня, видно український удар HIMARS по російській контрбатарейній радіолокаційній станції "Ястреб-АВ" на північний схід від Зугресу (на схід від окупованого Донецька).

"Південна вісь"

Війська РФ продовжували наступ 24 липня у західній частині Запорізької області на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Окупанти 24 липня продовжили наступ у східній частині Херсонської області, включно з Кринками та на островах у дельті річки Дніпро.

У Генштабі 23 липня повідомили, що в ніч проти 23 липня українські війська пошкодили поромну переправу "Слов'янін" у російському порту Кавказ Краснодарського краю під час обстрілу безпілотника.

Також у Генштабі ЗСУ уточнили, що окупанти використовували поромну переправу для перевезення вагонів, транспортних засобів і контейнерів у військових цілях, і що це була остання діюча переправа з трьох поромів, які війська РФ використовували в цьому районі для перетину Керченської протоки.

Експерти ISW зазначають, що війська РФ регулярно використовують пороми в цьому районі, щоб зменшити тиск на наземну лінію зв’язку, що з'єднує Краснодарський край і окупований Крим через міст через Керченську протоку.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 24 липня розповіли, що протягом доби і до вечора на фронті відбулося 125 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні додали, що "найгарячішою" залишалася ситуація на Покровському, Курахівському, Лиманському, Краматорському та Времівському напрямках.

Нагадаємо також, перед тим у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді ДШВ ЗСУ показали відео відбиття одного з найбільших російських штурмів за час війни на Курахівському напрямку.