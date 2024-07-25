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Более 1200 захватчиков, 45 артсистем и 66 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки

Фото: россияне потеряли более 1200 солдат за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 24 на 25 июля россияне потеряли на войне в Украине 1230 солдат и 26 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 571 350 (+1230) человек ликвидировано;     
  • танков - 8313 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 039 (+26) ед;
  • артиллерийских систем - 15 804 (+45) ед;
  • РСЗО - 1125 ед;
  • средства ПВО - 904 (+2) ед;
  • самолетов - 363 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 610 (+66) ед;
  • крылатых ракет - 2402 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 21 358 (+79) ед;
  • специальной техники - 2661 (+11) ед.

Напомним, по данным ISW, оккупанты провели очередной трансграничный рейд и активно продвигаются в Донецкой области.

Прошлой ночью агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами типа "Шахед". На подступах к столице, силы ПВО сбили все ударные беспилотники.

В ISW рассказали о факторах, которые помогут ВСУ провести контрнаступательную операцию.

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Война России против Украины