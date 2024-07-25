Понад 1200 загарбників, 45 артсистем і 66 БпЛА: Генштаб розповів про втрати РФ за добу

За останню добу з 24 на 25 липня росіяни втратили на війні в Україні 1230 солдатів і 26 бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними ISW, окупанти провели черговий транскордонний рейд і активно просуваються в Донецькій області.

Минулої ночі агресор вкотре атакував Україну дронами типу "Шахед". На підступах до столиці, сили ППО збили всі ударні безпілотники.

В ISW розповіли про фактори, які допоможуть ЗСУ провести контрнаступальну операцію.

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