Понад 1200 загарбників, 45 артсистем і 66 БпЛА: Генштаб розповів про втрати РФ за добу
Фото: росіяни втратили понад 1200 солдатів за добу (Getty Images)
За останню добу з 24 на 25 липня росіяни втратили на війні в Україні 1230 солдатів і 26 бойових броньованих машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 571 350 (+1230) осіб ліквідовано;
- танків - 8313 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 16 039 (+26) од.;
- артилерійських систем - 15 804 (+45) од.;
- РСЗВ - 1125 од.;
- засоби ППО - 904 (+2) од.;
- літаків - 363 (+1) од.;
- гелікоптерів - 326 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 610 (+66) од.;
- крилатих ракет - 2402 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21 358 (+79) од.;
- спеціальної техніки - 2661 (+11) од.
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