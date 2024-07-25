Более 1200 захватчиков, 45 артсистем и 66 БПЛА: Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки

За последние сутки с 24 на 25 июля россияне потеряли на войне в Украине 1230 солдат и 26 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.07.24 ориентировочно составили:

Напомним, по данным ISW, оккупанты провели очередной трансграничный рейд и активно продвигаются в Донецкой области.

Прошлой ночью агрессор в очередной раз атаковал Украину дронами типа "Шахед". На подступах к столице, силы ПВО сбили все ударные беспилотники.

В ISW рассказали о факторах, которые помогут ВСУ провести контрнаступательную операцию.

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