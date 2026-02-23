Понад 1200 км від кордону: дрони СБУ вдарили по вузлу нафтопроводу "Дружба" в Татарстані

Атака на нафтостанцію

За даними джерел, вночі далекобійні безпілотники СБУ атакували головну нафтоперекачувальну станцію "Калейкіно" поблизу Альмет’євська у Татарстані.

Вона приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, змішує її та готує до відправки на експорт. Також станція є ключовим вузлом подачі сировини до нафтопроводу "Дружба".

Наслідки удару

Під час атаки пролунало шість вибухів, після чого розпочалася масштабна пожежа. За інформацією джерел, на території станції загорілися резервуари з нафтою.

Відстань від кордону України до НПС "Калейкіно" становить понад 1200 кілометрів.



За словами поінформованого джерела, СБУ системно працює над зменшенням видобутку та транспортування російської нафти.

"Наші спецоперації методично зменшують наповнення російського бюджету нафтодоларами, які фінансують війну проти України. Ця робота триватиме й надалі, щоб виснажити та поступово знекровити економіку Росії", - повідомило джерело в СБУ.

Нагадаємо, сьогодні вночі ми писали про те, що невідомі дрони атакували російський Татарстан. Там під ударом опинилася одна з ключових нафтоперекачувальних станцій "Калейкіно" - на її території спалахнула пожежа.