Более 1200 км от границы: дроны СБУ ударили по узлу нефтепровода "Дружба" в Татарстане

Иллюстративное фото: дроны СБУ ударили по узлу нефтепровода "Дружба" в Татарстане (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Беспилотники СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане, которая является ключевым узлом транспортировки российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Читайте также: "Дружба" под ударом ВСУ: как атаки по нефтепроводу бьют по РФ и почему паникует Орбан

Атака на нефтестанцию

По данным источников, ночью дальнобойные беспилотники СБУ атаковали главную нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи Альметьевска в Татарстане.

Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, смешивает ее и готовит к отправке на экспорт. Также станция является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".

Последствия удара

Во время атаки прозвучало шесть взрывов, после чего начался масштабный пожар. По информации источников, на территории станции загорелись резервуары с нефтью.

Расстояние от границы Украины до НПС "Калейкино" составляет более 1200 километров.

По словам информированного источника, СБУ системно работает над уменьшением добычи и транспортировки российской нефти.

"Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику России", - сообщил источник в СБУ.

Напомним, сегодня ночью мы писали о том, что неизвестные дроны атаковали российский Татарстан. Там под ударом оказалась одна из ключевых нефтеперекачивающих станций "Калейкино" - на ее территории вспыхнул пожар.

 

Также мы писали о том, что украинские Силы Обороны ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области. Кроме этого несколько раз была атакована инфраструктура нефтепровода "Дружба" на территории РФ. В результате таких ударов поставки российской нефти в Венгрию и Словакию прекращались.

