Более 1200 км от границы: дроны СБУ ударили по узлу нефтепровода "Дружба" в Татарстане

Беспилотники СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" в Татарстане, которая является ключевым узлом транспортировки российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
По данным источников, ночью дальнобойные беспилотники СБУ атаковали главную нефтеперекачивающую станцию "Калейкино" вблизи Альметьевска в Татарстане.
Она принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, смешивает ее и готовит к отправке на экспорт. Также станция является ключевым узлом подачи сырья в нефтепровод "Дружба".
Во время атаки прозвучало шесть взрывов, после чего начался масштабный пожар. По информации источников, на территории станции загорелись резервуары с нефтью.
Расстояние от границы Украины до НПС "Калейкино" составляет более 1200 километров.
По словам информированного источника, СБУ системно работает над уменьшением добычи и транспортировки российской нефти.
"Наши спецоперации методично уменьшают наполнение российского бюджета нефтедолларами, которые финансируют войну против Украины. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы истощить и постепенно обескровить экономику России", - сообщил источник в СБУ.
