Понад 120 атак РФ у "перемир'я". Яка ситуація на фронті на ранок Великодня

За добу, 19 квітня, попри оголошене РФ з вечора перемир'я, на фронті сталися 127 бойових зіткнень. Найбільше на Покровському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зведення Генштаба ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційних удари, скинув 170 КАБ, залучив для ураження 2781 дрон-камікадзе. Також ворог здійснив 5912 артилерійських обстрілів, зокрема 115 - із реактивних систем залпового вогню.

"Противник завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Великий Прикіл, Степок, Миропільське Сумської області; Зелене Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Новодарівка, Лук’янівське, Павлівка, Степногірськ, Кам’янське та Новояковлівка Запорізької області", - йдеться у зведенні.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі марно намагався просунутися в районах Вовчанська та Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового, Кіндрашівки, Нової Кругляківки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки, Нового, Ямполівки, а також у напрямках Торського, Греківки, Глущенкового, Ольгівки, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку українські війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку ворог вчинив сім атак на позиції наших військ у районах Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки.

Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 18 разів атакував українські підрозділи у районах Торецька, Дружби, Дачного та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби українські захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоолександрівка, Преображенка, Срібне, Богданівка, Троїцьке, Новоторецьке, Свиридонівка, Малинівка, Шевченко, Звірове, Успенівка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Старої Миколаївки.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 12 атак загарбників у районах Привільного, Новосілки та Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в напрямку Малої Токмачки та поблизу Новоандріївки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області минулої доби українські воїни відбили 20 атак загарбників, також ворог завдав 15 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 КАБ, та здійснив 356 обстрілів, вісім з яких - із РСЗВ.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати РФ в Україні

За добу, 19 квітня, втрати Росії склали 950 окупантів. Також українські воїни знешкодили танк, п’ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, 64 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Водночас за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління БпЛА, два засоби ППО, п’ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.