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Втрати росіян за добу становлять 950 солдатів і 168 одиниць техніки, - Генштаб

Неділя 20 квітня 2025 07:30
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Втрати росіян за добу становлять 950 солдатів і 168 одиниць техніки, - Генштаб Фото: росіяни втратили значно менше особового складу через перемир'я Путіна (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 19 на 20 квітня, армія Росії втратила на фронті 960 солдатів і 49 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 941 100 (+950) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 677 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 271 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 26 649 (+49) од.;
  • РСЗВ - 1368 од.;
  • засоби ППО - 1139 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 240 (+64) од.;
  • крилатих ракет - 3148 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 45 274 (+112) од.;
  • спеціальної техніки - 3859 (+1) од.

Втрати росіян за добу становлять 950 солдатів і 168 одиниць техніки, - Генштаб

Ситуація на фронті та перемир'я РФ

Російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив перемир'я терміном 30 годин. Воно триває з 18:00 суботи 19 квітня до півночі з неділі на понеділок 21 квітня.

Сили оборони отримали наказ не здійснювати наступальних операцій, але їм дозволено відповідати дзеркально на порушення припинення вогню.

Однак де-факто росіяни продовжують бойові дії та обстріли на окремих напрямках фронту.

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