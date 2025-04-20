Втрати росіян за добу становлять 950 солдатів і 168 одиниць техніки, - Генштаб
За останню добу з 19 на 20 квітня, армія Росії втратила на фронті 960 солдатів і 49 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 941 100 (+950) осіб ліквідовано;
- танків - 10 677 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 22 271 (+5) од.;
- артилерійських систем - 26 649 (+49) од.;
- РСЗВ - 1368 од.;
- засоби ППО - 1139 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 240 (+64) од.;
- крилатих ракет - 3148 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 45 274 (+112) од.;
- спеціальної техніки - 3859 (+1) од.
Ситуація на фронті та перемир'я РФ
Російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив перемир'я терміном 30 годин. Воно триває з 18:00 суботи 19 квітня до півночі з неділі на понеділок 21 квітня.
Сили оборони отримали наказ не здійснювати наступальних операцій, але їм дозволено відповідати дзеркально на порушення припинення вогню.
Однак де-факто росіяни продовжують бойові дії та обстріли на окремих напрямках фронту.
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