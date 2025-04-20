Втрати росіян за добу становлять 950 солдатів і 168 одиниць техніки, - Генштаб

За останню добу з 19 на 20 квітня, армія Росії втратила на фронті 960 солдатів і 49 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.04.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та перемир'я РФ

Російський диктатор Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив перемир'я терміном 30 годин. Воно триває з 18:00 суботи 19 квітня до півночі з неділі на понеділок 21 квітня.

Сили оборони отримали наказ не здійснювати наступальних операцій, але їм дозволено відповідати дзеркально на порушення припинення вогню.

Однак де-факто росіяни продовжують бойові дії та обстріли на окремих напрямках фронту.

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