Более 120 атак РФ в "перемирие". Какая ситуация на фронте на утро Пасхи

За сутки, 19 апреля, несмотря на объявленное РФ с вечера перемирие, на фронте произошли 127 боевых столкновений. Больше всего на Покровском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 103 авиационных удара, сбросил 170 КАБ, привлек для поражения 2781 дрон-камикадзе. Также враг совершил 5912 артиллерийских обстрелов, в том числе 115 - из реактивных систем залпового огня.

"Противник наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рясное, Большой Прикол, Степок, Миропольское Сумской области; Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Новодаровка, Лукьяновское, Павловка, Степногорск, Каменское и Новояковлевка Запорожской области", - говорится в сводке.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении враг дважды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и Малой Шапковки.

На Купянском направлении вчера состоялось семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово, Кондрашовки, Новой Кругляковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло 14 боестолкновений. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Нового, Ямполовки, а также в направлениях Торского, Грековки, Глущенково, Ольговки, Зеленой Долины.

На Северском направлении украинские войска отбили две атаки противника в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг совершил семь атак на позиции наших войск в районах Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 18 раз атаковал украинские подразделения в районах Торецка, Дружбы, Дачного и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении в течение минувших суток украинские защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоалександровка, Преображенка, Серебряное, Богдановка, Троицкое, Новоторецкое, Свиридоновка, Малиновка, Шевченко, Зверево, Успеновка, Котляровка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 12 атак захватчиков в районах Привольного, Новоселки и Константинополя.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили три атаки в направлении Малой Токмачки и вблизи Новоандреевки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области за прошедшие сутки украинские воины отбили 20 атак захватчиков, также враг нанес 15 авиационных ударов, применив при этом 25 КАБ, и совершил 356 обстрелов, восемь из которых - из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ в Украине

За сутки, 19 апреля, потери России составили 950 оккупантов. Также украинские воины обезвредили танк, пять боевых бронированных машин, 49 артиллерийских систем, 64 БпЛА оперативно-тактического уровня, 112 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Вместе с тем за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления БпЛА, два средства ПВО, пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков.