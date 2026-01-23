ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Понад 12 000 солдатів, дрони, літаки, авіаносець: Франція готується до військових навчань

Франція, П'ятниця 23 січня 2026 00:40
UA EN RU
Понад 12 000 солдатів, дрони, літаки, авіаносець: Франція готується до військових навчань Фото: французькі військові (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Франція готується до проведення масштабних військових маневрів під назвою Orion-26, які стануть одними з найбільших за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Навчання триватимуть майже три місяці та об’єднають військових із двох десятків країн.

Активна фаза розпочнеться 8 лютого на узбережжі Атлантичного океану й завершиться наприкінці квітня.

До навчань залучать близько 12,5 тисячі французьких військовослужбовців, понад два десятки кораблів, зокрема авіаносець «Шарль де Голль», а також близько 140 літаків і гелікоптерів. Окрему роль відіграватимуть безпілотні системи - планується використання приблизно 1200 дронів різних типів.

Окрім Франції, участь у маневрах візьмуть військові ще з 24 держав. Серед них переважно європейські країни, а також США, Канада та Об’єднані Арабські Емірати.

Подібні за масштабом навчання французька армія востаннє проводила у 2023 році. Організатори наголошують, що цього разу сценарії максимально наближені до реальних бойових умов і охоплюють увесь спектр сучасних загроз - від гібридних дій до повномасштабних зіткнень.

Легенда навчань

Навчання стартують із морських і повітряно-десантних операцій. За легендою, міжнародні сили допомагають вигаданій державі Арланда, яка протистоїть агресивному сусідові на сході.

У другій половині квітня маневри перемістяться до полігонів у регіоні Шампань, де відпрацьовуватимуть повну інтеграцію європейських армій у структури НАТО.

Окрему увагу під час Orion-26 приділять взаємодії цивільних і військових структур. До навчань залучать 12 французьких міністерств, щоб змоделювати реагування держави на гібридні загрози, зокрема ті, що можуть виникнути у разі протистояння з Росією на східному фланзі Альянсу.

Крім того, французькі військові планують протестувати новітні розробки у сфері безпілотників, радіоелектронної боротьби та засобів впливу на супутникові системи.

Франція ініціює навчання в Гренландії

Як писало РБК-Україна, адміністрація президента Франції Еммануеля Макрона ініціювала проведення військових навчань у Гренландії на тлі загострення кризи навколо острова.

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкритикував цю ідею. Він заявив, що "бюджет Франції в жалюгідному стані". Він порадив Макрону "зосередитися на інших речах, важливих для французького народу".

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Дрони
Новини
Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль
Сьогодні був найважчий день для енергетики з часів блекауту 2022 року, - Шмигаль
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів