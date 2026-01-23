Понад 12 000 солдатів, дрони, літаки, авіаносець: Франція готується до військових навчань

Франція готується до проведення масштабних військових маневрів під назвою Orion-26, які стануть одними з найбільших за останні роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Навчання триватимуть майже три місяці та об’єднають військових із двох десятків країн.

Активна фаза розпочнеться 8 лютого на узбережжі Атлантичного океану й завершиться наприкінці квітня.

До навчань залучать близько 12,5 тисячі французьких військовослужбовців, понад два десятки кораблів, зокрема авіаносець «Шарль де Голль», а також близько 140 літаків і гелікоптерів. Окрему роль відіграватимуть безпілотні системи - планується використання приблизно 1200 дронів різних типів.

Окрім Франції, участь у маневрах візьмуть військові ще з 24 держав. Серед них переважно європейські країни, а також США, Канада та Об’єднані Арабські Емірати.

Подібні за масштабом навчання французька армія востаннє проводила у 2023 році. Організатори наголошують, що цього разу сценарії максимально наближені до реальних бойових умов і охоплюють увесь спектр сучасних загроз - від гібридних дій до повномасштабних зіткнень.

Легенда навчань

Навчання стартують із морських і повітряно-десантних операцій. За легендою, міжнародні сили допомагають вигаданій державі Арланда, яка протистоїть агресивному сусідові на сході.

У другій половині квітня маневри перемістяться до полігонів у регіоні Шампань, де відпрацьовуватимуть повну інтеграцію європейських армій у структури НАТО.

Окрему увагу під час Orion-26 приділять взаємодії цивільних і військових структур. До навчань залучать 12 французьких міністерств, щоб змоделювати реагування держави на гібридні загрози, зокрема ті, що можуть виникнути у разі протистояння з Росією на східному фланзі Альянсу.

Крім того, французькі військові планують протестувати новітні розробки у сфері безпілотників, радіоелектронної боротьби та засобів впливу на супутникові системи.