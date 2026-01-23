ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Более 12 000 солдат, дроны, самолеты, авианосец: Франция готовится к военным учениям

Франция, Пятница 23 января 2026 00:40
UA EN RU
Более 12 000 солдат, дроны, самолеты, авианосец: Франция готовится к военным учениям Фото: французские военные (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Франция готовится к проведению масштабных военных маневров под названием Orion-26, которые станут одними из крупнейших за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Учения продлятся почти три месяца и объединят военных из двух десятков стран.

Активная фаза начнется 8 февраля на побережье Атлантического океана и завершится в конце апреля.

К учениям привлекут около 12,5 тысячи французских военнослужащих, более двух десятков кораблей, в том числе авианосец "Шарль де Голль", а также около 140 самолетов и вертолетов. Отдельную роль будут играть беспилотные системы - планируется использование около 1200 дронов различных типов.

Кроме Франции, участие в маневрах примут военные еще из 24 государств. Среди них преимущественно европейские страны, а также США, Канада и Объединенные Арабские Эмираты.

Подобные по масштабу учения французская армия последний раз проводила в 2023 году. Организаторы отмечают, что на этот раз сценарии максимально приближены к реальным боевым условиям и охватывают весь спектр современных угроз - от гибридных действий до полномасштабных столкновений.

Легенда учений

Учения стартуют с морских и воздушно-десантных операций. По легенде, международные силы помогают вымышленному государству Арланда, которое противостоит агрессивному соседу на востоке.

Во второй половине апреля маневры переместятся на полигоны в регионе Шампань, где будут отрабатывать полную интеграцию европейских армий в структуры НАТО.

Особое внимание во время Orion-26 уделят взаимодействию гражданских и военных структур. К учениям привлекут 12 французских министерств, чтобы смоделировать реагирование государства на гибридные угрозы, в частности те, которые могут возникнуть в случае противостояния с Россией на восточном фланге Альянса.

Кроме того, французские военные планируют протестировать новейшие разработки в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы и средств воздействия на спутниковые системы.

Франция инициирует учения в Гренландии

Как писало РБК-Украина, администрация президента Франции Эммануэля Макрона инициировала проведение военных учений в Гренландии на фоне обострения кризиса вокруг острова.

Министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал эту идею. Он заявил, что "бюджет Франции в плачевном состоянии". Он посоветовал Макрону "сосредоточиться на других вещах, важных для французского народа".

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Дрони
Новости
Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль
Сегодня был самый тяжелый день для энергетики со времен блэкаута 2022 года, - Шмыгаль
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов