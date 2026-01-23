Более 12 000 солдат, дроны, самолеты, авианосец: Франция готовится к военным учениям
Франция готовится к проведению масштабных военных маневров под названием Orion-26, которые станут одними из крупнейших за последние годы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Учения продлятся почти три месяца и объединят военных из двух десятков стран.
Активная фаза начнется 8 февраля на побережье Атлантического океана и завершится в конце апреля.
К учениям привлекут около 12,5 тысячи французских военнослужащих, более двух десятков кораблей, в том числе авианосец "Шарль де Голль", а также около 140 самолетов и вертолетов. Отдельную роль будут играть беспилотные системы - планируется использование около 1200 дронов различных типов.
Кроме Франции, участие в маневрах примут военные еще из 24 государств. Среди них преимущественно европейские страны, а также США, Канада и Объединенные Арабские Эмираты.
Подобные по масштабу учения французская армия последний раз проводила в 2023 году. Организаторы отмечают, что на этот раз сценарии максимально приближены к реальным боевым условиям и охватывают весь спектр современных угроз - от гибридных действий до полномасштабных столкновений.
Легенда учений
Учения стартуют с морских и воздушно-десантных операций. По легенде, международные силы помогают вымышленному государству Арланда, которое противостоит агрессивному соседу на востоке.
Во второй половине апреля маневры переместятся на полигоны в регионе Шампань, где будут отрабатывать полную интеграцию европейских армий в структуры НАТО.
Особое внимание во время Orion-26 уделят взаимодействию гражданских и военных структур. К учениям привлекут 12 французских министерств, чтобы смоделировать реагирование государства на гибридные угрозы, в частности те, которые могут возникнуть в случае противостояния с Россией на восточном фланге Альянса.
Кроме того, французские военные планируют протестировать новейшие разработки в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы и средств воздействия на спутниковые системы.
Франция инициирует учения в Гренландии
Как писало РБК-Украина, администрация президента Франции Эммануэля Макрона инициировала проведение военных учений в Гренландии на фоне обострения кризиса вокруг острова.
Министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал эту идею. Он заявил, что "бюджет Франции в плачевном состоянии". Он посоветовал Макрону "сосредоточиться на других вещах, важных для французского народа".