Более 12 000 солдат, дроны, самолеты, авианосец: Франция готовится к военным учениям

Франция готовится к проведению масштабных военных маневров под названием Orion-26, которые станут одними из крупнейших за последние годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV .

Учения продлятся почти три месяца и объединят военных из двух десятков стран.

Активная фаза начнется 8 февраля на побережье Атлантического океана и завершится в конце апреля.

К учениям привлекут около 12,5 тысячи французских военнослужащих, более двух десятков кораблей, в том числе авианосец "Шарль де Голль", а также около 140 самолетов и вертолетов. Отдельную роль будут играть беспилотные системы - планируется использование около 1200 дронов различных типов.

Кроме Франции, участие в маневрах примут военные еще из 24 государств. Среди них преимущественно европейские страны, а также США, Канада и Объединенные Арабские Эмираты.

Подобные по масштабу учения французская армия последний раз проводила в 2023 году. Организаторы отмечают, что на этот раз сценарии максимально приближены к реальным боевым условиям и охватывают весь спектр современных угроз - от гибридных действий до полномасштабных столкновений.

Легенда учений

Учения стартуют с морских и воздушно-десантных операций. По легенде, международные силы помогают вымышленному государству Арланда, которое противостоит агрессивному соседу на востоке.

Во второй половине апреля маневры переместятся на полигоны в регионе Шампань, где будут отрабатывать полную интеграцию европейских армий в структуры НАТО.

Особое внимание во время Orion-26 уделят взаимодействию гражданских и военных структур. К учениям привлекут 12 французских министерств, чтобы смоделировать реагирование государства на гибридные угрозы, в частности те, которые могут возникнуть в случае противостояния с Россией на восточном фланге Альянса.

Кроме того, французские военные планируют протестировать новейшие разработки в сфере беспилотников, радиоэлектронной борьбы и средств воздействия на спутниковые системы.