Понад 1100 окупантів та два ворожих літака: Генштаб оновив втрати росіян за добу
Росіяни за добу, станом на ранок 27 листопада, втратили на фронті 1140 одиниць живої сили та два літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Щодо літаків, Сили Оборони атакували Таганрог, а саме російський авіазавод "ТАНТК им. Бериева" в ніч на 25 листопада. Вдалось знищити не лише експериментальний літак російської армії А-60, а й літак А-100ЛЛ. Про це свідчать супутникові знімки.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 27 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 169690 (+1 140) осіб.
- танків - 11 373 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 23 628 (+3) од.
- артилерійських систем - 34 709 (+21) од.
- РСЗВ - 1 550 (+1) од.
- засоби ППО - 1 253 (+1) од.
- літаків - 430 (+2) од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85 174 (+214) од.
- крилаті ракети - 3 995 од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 1 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 68 351 (+109) од.
- спеціальна техніка - 4 008 (+1) од.Фото: ще у росіян значний мінус по техніці (GeneralStaff.ua)
Ситуація на фронті
Окрім складної ситуації на Покровському напрямку, де щоразу відбувається найбільше боєзіткнень, фокус змістився на Гуляйпільський напрямок. Російські війська там активізують бойові дії, щодня використовуючи проти ЗСУ тисячі дронів та проводячи десятки штурмів.
"Ситуація на Півдні України, зокрема на Гуляйпільському напрямку, наразі дійсно напружена. Противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе", - зазначили напередодні у Генштабі.
Однак захисники тримають оборону, з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів та більш ніж по пів сотні одиниць озброєння і військової техніки.