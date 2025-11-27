Понад 1100 окупантів та два ворожих літака: Генштаб оновив втрати росіян за добу

Фото: ще росіяни втратили за добу понад 200 дронів (GeneralStaff.ua)

Росіяни за добу, станом на ранок 27 листопада, втратили на фронті 1140 одиниць живої сили та два літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Щодо літаків, Сили Оборони атакували Таганрог, а саме російський авіазавод "ТАНТК им. Бериева" в ніч на 25 листопада. Вдалось знищити не лише експериментальний літак російської армії А-60, а й літак А-100ЛЛ. Про це свідчать супутникові знімки. Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 27 листопада 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали: особового складу - близько 1 169690 (+1 140) осіб.

танків - 11 373 (+1) од.

бойових броньованих машин - 23 628 (+3) од.

артилерійських систем - 34 709 (+21) од.

РСЗВ - 1 550 (+1) од.

засоби ППО - 1 253 (+1) од.

літаків - 430 (+2) од.

гелікоптерів - 347 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 85 174 (+214) од.

крилаті ракети - 3 995 од.

кораблі / катери - 28 од.

підводні човни - 1 од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 68 351 (+109) од.

спеціальна техніка - 4 008 (+1) од. Фото: ще у росіян значний мінус по техніці (GeneralStaff.ua)