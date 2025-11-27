ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Более 1100 оккупантов и два вражеских самолета: Генштаб обновил потери россиян за сутки

Украина, Четверг 27 ноября 2025 08:00
Более 1100 оккупантов и два вражеских самолета: Генштаб обновил потери россиян за сутки Фото: еще россияне потеряли за сутки более 200 дронов (GeneralStaff.ua)
Автор: Маловичко Юлия

Россияне за сутки, по состоянию на утро 27 ноября, потеряли на фронте 1140 единиц живой силы и два самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Что касается самолетов, Силы Обороны атаковали Таганрог, а именно российский авиазавод "ТАНТК им. Бериева" в ночь на 25 ноября. Удалось уничтожить не только экспериментальный самолет российской армии А-60, но и самолет А-100ЛЛ. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 27 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 169690 (+1 140) чел.
  • танков - 11 373 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 628 (+3) ед.
  • артиллерийских систем - 34 709 (+21) ед.
  • РСЗО - 1 550 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 253 (+1) ед.
  • самолетов - 430 (+2) ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 85 174 (+214) ед.
  • крылатые ракеты - 3 995 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 1 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 68 351 (+109) ед.
  • специальная техника - 4 008 (+1) ед.Более 1100 оккупантов и два вражеских самолета: Генштаб обновил потери россиян за суткиФото: еще у россиян значительный минус по технике (GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Кроме сложной ситуации на Покровском направлении, где каждый раз происходит больше всего боестолкновений, фокус сместился на Гуляйпольское направление. Российские войска там активизируют боевые действия, ежедневно используя против ВСУ тысячи дронов и проводя десятки штурмов.

"Ситуация на Юге Украины, в частности на Гуляйпольском направлении, сейчас действительно напряженная. Противник ведет активные штурмовые действия, увеличивает количество артиллерийских обстрелов и использование дронов-камикадзе", - отметили накануне в Генштабе.

Однако защитники держат оборону, с ними налажена связь, логистика, оказывается поддержка. Ежедневно они уничтожают по 250-300 оккупантов и более чем по полсотни единиц вооружения и военной техники.

