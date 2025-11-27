Более 1100 оккупантов и два вражеских самолета: Генштаб обновил потери россиян за сутки

Фото: еще россияне потеряли за сутки более 200 дронов (GeneralStaff.ua)

Россияне за сутки, по состоянию на утро 27 ноября, потеряли на фронте 1140 единиц живой силы и два самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Что касается самолетов, Силы Обороны атаковали Таганрог, а именно российский авиазавод "ТАНТК им. Бериева" в ночь на 25 ноября. Удалось уничтожить не только экспериментальный самолет российской армии А-60, но и самолет А-100ЛЛ. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 27 ноября 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили: личного состава - около 1 169690 (+1 140) чел.

танков - 11 373 (+1) ед.

боевых бронированных машин - 23 628 (+3) ед.

артиллерийских систем - 34 709 (+21) ед.

РСЗО - 1 550 (+1) ед.

средства ПВО - 1 253 (+1) ед.

самолетов - 430 (+2) ед.

вертолетов - 347 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 85 174 (+214) ед.

крылатые ракеты - 3 995 ед.

корабли/катера - 28 ед.

подводные лодки - 1 ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 68 351 (+109) ед.

специальная техника - 4 008 (+1) ед.